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İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 19.27 arttı

İstanbul'da mayısta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19,27, toptan fiyatlar ise yüzde 23,56 yükseliş gösterdi.

İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 19.27 arttı

İstanbul'da mayısta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19,27, toptan fiyatlar ise yüzde 23,56 yükseliş gösterdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:57
İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 19.27 arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Mayıs ayı itibarıyla yıllık ortalama yüzde 17,33, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 22,77 artış kaydetti.

İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,02, toptan fiyatlar ise yüzde 2,17 yükseldi. İstanbul'da mayısta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19,27, toptan fiyatlar yüzde 23,56 arttı.

SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatlar mayısta bir önceki aya göre, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 2,53, diğer harcamalar grubunda yüzde 2,12, giyimde yüzde 2,03, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,84, gıdada yüzde 1,39, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,13 ve ev eşyasında yüzde 0,11 arttı.

Söz konusu dönemde konut harcamalarında ise yüzde 0,19 azalış görüldü.

Aynı dönemde toptan fiyatlarda ise işlenmemiş maddelerde yüzde 5,86, inşaat malzemelerinde yüzde 3,30, gıda maddelerinde yüzde 2,68, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0,79 artış oldu. Kimyevi maddeler grubunda yüzde 8,30 ve madenler grubunda ise yüzde 0,05, azalış görüldü.

Mensucat grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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