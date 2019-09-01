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İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 16 arttı

İstanbul'da, ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,53 artarken, toptan fiyatlar yüzde 1,68 azaldı.

İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 16 arttı

İstanbul'da, ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,53 artarken, toptan fiyatlar yüzde 1,68 azaldı.

01 Eylül 2019 Pazar 13:25
İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 16 arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ağustos 2019 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 18,03 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 22,22 yükseldi.

İstanbul'da, ağustosta perakende fiyatlarda yüzde 2,53'lük artış, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,68'lik azalış kaydedildi.

Böylece perakende fiyatlarda 2019 ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,41, toptan fiyatlar ise yüzde 12,56 artmış oldu.

EN YÜKSEK DEĞİŞİM ORANI GIDADA

Ağustos 2019’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; gıda harcamalarında yüzde 5,55, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,39, konut harcamalarında yüzde 0,46, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında ise yüzde 0,41 artış, giyim harcamalarında yüzde 3,05, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,78 ve sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,02 azalış görüldü.

Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi. 

Toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 1,62, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,46 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,40, madenler grubunda yüzde 3,04, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,19, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,92, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,78 azalış görüldü. 

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