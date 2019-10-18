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İstanbul'da otogarın ücret tarifesi belli oldu!

15 Temmuz Demokrasi Otogarı ücret tarifesi İBB tarafından açıklandı. Karara göre taksi ve otomobiller 25 dakikaya kadar ücretsiz yararlanabilecek.

İstanbul'da otogarın ücret tarifesi belli oldu!

15 Temmuz Demokrasi Otogarı ücret tarifesi İBB tarafından açıklandı. Karara göre taksi ve otomobiller 25 dakikaya kadar ücretsiz yararlanabilecek.

18 Ekim 2019 Cuma 16:00
İstanbul'da otogarın ücret tarifesi belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ücret tarifesi belirlendi.

Karara göre, taksi ve otomobiller otoparktan 25 dakikaya kadar ücretsiz yararlanmaya devam edecek. İlk 25 dakikadan 1 saate kadar taksiler 4 lira, özel otomobiller 8 lira, otobüsler ise 16 lira ödeyecek.

Bir saatten 12 saate kadar ise otomobil ve taksilerden her saat için 1 lira ilave ücret alınacak.

Otogara giren 46 ve üzeri koltuklu şehirler arası taşımacılık yapan otobüsler 80 lira, 100 kilometre altı taşımacılık yapanlar 40, şehir içi taşımacılık yapanlar ve transit kullanan otobüs sürücüleri ise 27 lira ücret ödeyecek.Haber3

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