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İstanbul'da ekmek fiyatlarına gizli zam geldi !

İstanbul’da bazı bölgelerde fırıncılar toplanıp zam kararı aldı. Avcılar’da ekmek 25 kuruş zamlandı. Gelen zamlarla birlikte ekmeğin maliyeti yüzde 35 arttı.

İstanbul'da ekmek fiyatlarına gizli zam geldi !

İstanbul’da bazı bölgelerde fırıncılar toplanıp zam kararı aldı. Avcılar’da ekmek 25 kuruş zamlandı. Gelen zamlarla birlikte ekmeğin maliyeti yüzde 35 arttı.

20 Eylül 2019 Cuma 16:24
İstanbul'da ekmek fiyatlarına gizli zam geldi !

Son bir yılda yüzde 35 artan maliyetlerini karşılamakta zorlanan, ancak zam talepleri kabul edilmeyen fırıncılar, ekmeğe yasal olmayan zamlar yapmaya başladı. İstanbul Avcılar’daki bir fırında geçen hafta 1.25 TL’den satılan 200 gram ekmeğin, bu hafta başından itibaren 1.50 TL’den satıldığını gözlemledik. Fırın çalışanına bu zammın sebebini sorduğumuzdaysa, “Maliyetleri karşılamayınca çevredeki fırıncılarla bir araya gelinip, bu karara varıldı” yanıtını aldık. Ancak bu artıştan, İstanbul Ticaret Odası’ndan zam talep eden sektör temsilcilerinin dahi haberi yok. Beşiktaş ve Çatalca’daki bazı fırınlar ise son bir haftada 250 gram ekmeğin gramajını 280 grama çıkararak, fiyatını 1.50 TL’den 1.75 TL’ye yükseltti.

‘Yasal değil’

Bir kilo ekmeğin 6.25 TL olarak belirlendiğini anımsatan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Bu fiyat tarifesine göre 200 gram ekmeğin 1.50 TL’den satılması yasal değil. Ancak gramaj artışları zaman zaman bölgesel olarak yapılabiliyor” dedi. Çetin, “Girdilerimiz son bir yılda yüzde 35 zamlandı. Hükümet un fiyatlarındaki artışı durduramıyor ama ekmek fiyatlarına müdahale ediyor. 200 gram ekmeğin 1.50 TL olması lazım” dedi.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Başkanı Av. Çetin Keçeli ise tüm fırıncıların zam beklentisi içinde olduğunu söyledi.

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