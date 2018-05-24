İşsizlikle Mücadele Sürüyor! 1 Milyon 210 Bin Kişilik İstihdam Artışı Var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, istihdamda artış olduğunu, geçtiğimiz yılın şubat ayından 2018'in şubat ayına kadar 1 milyon 210 bin kişilik istihdam artışı gözlemlendiğini söyledi.

Türkiye'ye yönelik operasyonlar olduğunu fakat buna rağmen işsizlikle mücadelenin devam ettiğini söyleyen Sarıeroğlu, "Bu etkiyi 2018 yılının açıklanan istatistiklerinde de görüyoruz. Milli İstihdam Seferberliğimizin ikinci fazı da her türlü operasyona her türlü girişime rağmen başarıyla yürütülüyor. Son dönemde görüyorsunuz, ekonomimize yönelik çok ciddi müdahaleler, operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Çok şükür ki güçlü bir iktidar görevinin başında. Ülkemiz geçmişte de çok badire atlattı.

Bu girişimlerle Türkiye'ye olumsuz bir hava pompalamaya, bu süreçlerden siyasi rant elde etmeye çalışanların tüm çabaları inşallah boşa çıkacak. Zaten yapılan müdahalelerle boşa çıkmaya da başladı.Türkiye'ye bugüne kadar diz çöktüremediler, bundan sonra da diz çöktüremeyecekler. Güçlü mali piyasalara yönelik argümanlarımız var. O alanda bu araçlar devreye sokularak istikrarın devamı konusunda hükümetimiz, ilgili kurumlar gerekli adımları attılar, atmaya da devam edecekler. Panik havasına, paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında, kontrol altında olmaya da inşallah devam edecek." dedi.

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