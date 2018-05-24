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İşsizlikle Mücadele Sürüyor! 1 Milyon 210 Bin Kişilik İstihdam Artışı Var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, istihdamda artış olduğunu, geçtiğimiz yılın şubat ayından 2018'in şubat ayına kadar 1 milyon 210 bin kişilik istihdam artışı gözlemlendiğini söyledi.

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İşsizlikle Mücadele Sürüyor! 1 Milyon 210 Bin Kişilik İstihdam Artışı Var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, istihdamda artış olduğunu, geçtiğimiz yılın şubat ayından 2018'in şubat ayına kadar 1 milyon 210 bin kişilik istihdam artışı gözlemlendiğini söyledi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 13:31
İşsizlikle Mücadele Sürüyor! 1 Milyon 210 Bin Kişilik İstihdam Artışı Var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, istihdamda artış olduğunu, geçtiğimiz yılın şubat ayından 2018'in şubat ayına kadar 1 milyon 210 bin kişilik istihdam artışı gözlemlendiğini söyledi.

Türkiye'ye yönelik operasyonlar olduğunu fakat buna rağmen işsizlikle mücadelenin devam ettiğini söyleyen Sarıeroğlu, "Bu etkiyi 2018 yılının açıklanan istatistiklerinde de görüyoruz. Milli İstihdam Seferberliğimizin ikinci fazı da her türlü operasyona her türlü girişime rağmen başarıyla yürütülüyor. Son dönemde görüyorsunuz, ekonomimize yönelik çok ciddi müdahaleler, operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Çok şükür ki güçlü bir iktidar görevinin başında. Ülkemiz geçmişte de çok badire atlattı.

Bu girişimlerle Türkiye'ye olumsuz bir hava pompalamaya, bu süreçlerden siyasi rant elde etmeye çalışanların tüm çabaları inşallah boşa çıkacak. Zaten yapılan müdahalelerle boşa çıkmaya da başladı.Türkiye'ye bugüne kadar diz çöktüremediler, bundan sonra da diz çöktüremeyecekler. Güçlü mali piyasalara yönelik argümanlarımız var. O alanda bu araçlar devreye sokularak istikrarın devamı konusunda hükümetimiz, ilgili kurumlar gerekli adımları attılar, atmaya da devam edecekler. Panik havasına, paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında, kontrol altında olmaya da inşallah devam edecek." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.05.2018 13:32
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Jülide SarıeroğluJülide Sarıeroğlu Son Dakika
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Leli 2 saat önce

İşsizliğin bitmesini istiyorsanız suçu olmayanları memur taşeron farketmez işine iade edin de o zaman konuşalım rakamları

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Efe 2 saat önce

Yandaşlara verildi...

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Nazife 2 saat önce

Evdeki anneler de düşünülse keşke onlar anne değil mi sadece çalışan annelere para yardımı yapıyorsunuz

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Zeynep 1 saat önce

Mulakatlari sözlü sınavları kaldırın bakın biz nasıl yerlesiyoruz sayın bakan.yillardir emek harcıyoruz torpil bulup mülakatı gecemedikten sonra istersen kattirilyon kişi al bize fayda sağlanıyor.

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Cemocan 1 saat önce

Yaw hehe

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Sımge 1 saat önce

Adalet dıye bir şey yok herkes dayısını yerleştiriyor sonrada neden verimli istihdam yok yıllarca feto adamlarını yerlestrdi sımdi de parti adamları değişen bir şey yok!!

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Nur 47 dakika önce

Milyonlarca kisi ise alindi.peki ben ve bir cok tanidigim insanlar neden issiz

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Öznur 23 dakika önce

Gerçek işsizlik rakamları soylenmiyor torpil olan ise giriyor senin benim gibiler de yıllarca is arasın adalet yok

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