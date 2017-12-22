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'İşsizlik Rekoru O Bölüm Mezunlarında!'

TBMM Genel Kurulu 2018 bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'de çok sayıda gazetecilik mezunun işsiz olduğunu ve bu meslek grubunun mezuniyet istihdam oranlarına bakıldığında en büyük işsizlik oranına sahip grup olduğunu iddia etmişti.

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'İşsizlik Rekoru O Bölüm Mezunlarında!'

TBMM Genel Kurulu 2018 bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'de çok sayıda gazetecilik mezunun işsiz olduğunu ve bu meslek grubunun mezuniyet istihdam oranlarına bakıldığında en büyük işsizlik oranına sahip grup olduğunu iddia etmişti.

22 Aralık 2017 Cuma 18:36
'İşsizlik Rekoru O Bölüm Mezunlarında!'

Mecliste 'İşsizlik Rekoru O Bölüm Mezunlarında!' Denmişti! İşte Detaylar

TBMM Genel Kurulu 2018 bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'de çok sayıda gazetecilik mezunun işsiz olduğunu ve bu meslek grubunun mezuniyet istihdam oranlarına bakıldığında en büyük işsizlik oranına sahip grup olduğunu iddia etmişti. Doğruluk Payı isimli internet sitesi Çakırözer'in iddialarını araştırdı. TÜİK verilerine de bakıldığında Gazetecilik mezunlarının yüzde 28.2 oranında işsiz olduğu gözlemleniyor. Fakat işsizlik rekorunun gazetecilik mezunlarında olduğu söylenemez.

Doğruluk Payı isimli internet sitesinde şu ifadelere yer veriliyor, "2016 yılında yüksekokul ve üniversite mezunu olanlar arasında işsizlik oranı %12’ydi. Gazetecilik mezunları arasında işsizlik oranı %19,2 iken bu alanda durumu daha kötü olan meslekler de var. Örneğin iş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri bölümlerinden mezun olanlarda işsizlik oranı %23,5, refah ve sosyal hizmetler bölümü mezunlarında ise %24’tü. Benzer şekilde sanat bölümlerinden mezun olanlar arasında ise işsizlik oranı %21,2 oldu. Ancak 2014 yılı dikkate alındığında işsizlik rekoru gazetecilikteydi."  Kısacası 2014 ile 2016 yılları arasındaki veriler gözönüne alındığında işsizlik konusunda sıkıntı yaşayan bir bölüm olduğu su götürmez bir gerçek fakat rekor sahibi 2016 yılı için sanat meslek grubunda.

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Son Güncelleme: 22.12.2017 20:06
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Baymaz 20 saat önce

Ne yani, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunlarının hepsi atandı da bir ben mi kaldım...

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Atar 19 saat önce

iibf diye fakülte yok zaten . O zaman niye her universite her sene en az 20 bin mezun veriyo

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ZirMüh 19 saat önce

Ne yani, Ziraat Mühendisi mezunlarının hepsi atandı da bir ben mi kaldım...

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? 17 saat önce

Ne fark ettik gazetecilikten almışlar diğer bölümler artmış hemde yüzde 11 civarlarinda

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CanGüL 17 saat önce

Pardonda her branjtan issizLigi soyLuyorsunuzda cocuk geLisimi neden soyLenmiyor hic fetodan bir suru kisinin hakki fes oLdu cocuk geLisimci ama.ne yazikki haLen bos kadrosu yok ama devlet hakLi oLuyo eLin suriyeLisini benim.uLkeme getirip ogretmen yapiyorLar bizim gibi dayisi oLmayan garibanlar aLLahina kadarda oKusa issizLikten oLüyorr AYAKTA ALKİSLİYORUMMM

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Ezrin 13 saat önce

Kimyacilarda hepsi bosta onumuze gelen iste calismaktan universite okudugumuzdan supheliyiz artik..okaadar acik varken su kpss puanlarini dusurseler bari

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Enigma 6 saat önce

Sanat tarihi okuyup itibar görememek bu devletin ayıbıdır askeri ücrete bile razıyım yeterki kendi işimi yapıyım 3 yıl oldu işsizim

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