Mecliste 'İşsizlik Rekoru O Bölüm Mezunlarında!' Denmişti! İşte Detaylar

TBMM Genel Kurulu 2018 bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'de çok sayıda gazetecilik mezunun işsiz olduğunu ve bu meslek grubunun mezuniyet istihdam oranlarına bakıldığında en büyük işsizlik oranına sahip grup olduğunu iddia etmişti. Doğruluk Payı isimli internet sitesi Çakırözer'in iddialarını araştırdı. TÜİK verilerine de bakıldığında Gazetecilik mezunlarının yüzde 28.2 oranında işsiz olduğu gözlemleniyor. Fakat işsizlik rekorunun gazetecilik mezunlarında olduğu söylenemez.

Doğruluk Payı isimli internet sitesinde şu ifadelere yer veriliyor, "2016 yılında yüksekokul ve üniversite mezunu olanlar arasında işsizlik oranı %12’ydi. Gazetecilik mezunları arasında işsizlik oranı %19,2 iken bu alanda durumu daha kötü olan meslekler de var. Örneğin iş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri bölümlerinden mezun olanlarda işsizlik oranı %23,5, refah ve sosyal hizmetler bölümü mezunlarında ise %24’tü. Benzer şekilde sanat bölümlerinden mezun olanlar arasında ise işsizlik oranı %21,2 oldu. Ancak 2014 yılı dikkate alındığında işsizlik rekoru gazetecilikteydi." Kısacası 2014 ile 2016 yılları arasındaki veriler gözönüne alındığında işsizlik konusunda sıkıntı yaşayan bir bölüm olduğu su götürmez bir gerçek fakat rekor sahibi 2016 yılı için sanat meslek grubunda.

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