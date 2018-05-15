İşsizlik Rakamları Açıklandı: İşsiz Sayısı 546 Bin Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı.

TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasında Şubat 2018 döneminde işsizliğin 2 puan azalarak 10.6 seviyesine gerilediği belirtildi. Bununla birlikte önceki yılın aynı dönemine göre 546 bin kişi iş buldu.

TÜİK'in işsizlik rakamları açıklaması şu şekilde;

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,3 puanlık azalış ile %12,5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,3 puanlık azalış ile %19 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2 puanlık azalış ile %10,9 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 210 bin kişi artarak 28 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile %46,6 oldu.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 53 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 262 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,7’si tarım, %20’si sanayi, %7’si inşaat, %55,3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,1 puan arttı.



İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

İşgücü 2018 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 665 bin kişi artarak 31 milyon 520 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %52,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla %71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla %33,3 olarak gerçekleşti.



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