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“İşsizlik oranının Azalması Reformlarla Olacaktır”

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu açıklanan TÜİK rakamlarına dair açıklamada bulundu.

“İşsizlik oranının Azalması Reformlarla Olacaktır”

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu açıklanan TÜİK rakamlarına dair açıklamada bulundu.

15 Kasım 2019 Cuma 17:41
“İşsizlik oranının Azalması Reformlarla Olacaktır”

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişi oldu. Konuyla alakalı konuşan TÜGİAD Başkanı Şohoğlu “İşsizlik oranı Ağustos döneminde yüzde 14.0 olarak açıklandı. İşsizlik oranı Temmuz’da yüzde 13.9, geçen yıl Ağustos 2018’de yüzde 11.1’di. Tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 16.7 oldu. En büyük sıkıntı genç işsizlikte yaşandı. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı bir önceki yıl aynı döneme göre 6.6 puanlık artış ile yüzde 27.4 oldu ve rekor seviyeye geldi. Bundan sonra en büyük öncelik; yapısal reformlarla birlikte yatırımların artması ve sürdürülebilir büyüme modelini hayata geçirmek olmalı” dedi.

İşsizlik oranlarının kontrollü biçimde ele alınması gerektiğine de vurgu yapan Şohoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İşçi ve işverenin üzerindeki yüklerin azaltılması gerektiği kanaatindeyim. İstihdam sağlayıcı paketlerin hızlıca hayata geçirilmesi hem işçiyi hem de işvereni rahatlatacaktır.Bu sayede toplumda oluşan işsizlik baskısı da minimum düzeye inecektir. Bir diğer çağrımızda genç iş insanlarına. Üretim çarkları durmadan üretmeye ve ihracat oranlarımızı arttırmaya yönelik politikalar izlemeliyiz. Bu hem işsizlik oranlarının azalmasını sağlayacak hem de ekonomik anlamda Türkiye ekonomisinin şahlanmasını sağlayacaktır.

“Enflasyonda yakalanan başarı, istihdamda da yakalanmalıdır”

“Verisi açıklanan OECD ülkelerinin ortalama işsizlik oranı %5.2 iken Türkiye'nin %13-%14 aralığında gezinen işsizlik oranı oldukça yüksek kalmaktadır.” Diye konuşan Şohoğlu sözlerine şunları ekledi: ”OECD ülkeleri içerisinde en yüksek 4. işsizlik oranına sahip olan Türkiye'nin son dönemde enflasyonda yakaladığı başarıyı istihdam rakamlarında da ortaya koyması gerekmektedir.”

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işsizlik oranının azalması reformlarla olacaktır
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