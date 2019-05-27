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İşsizlik Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramının 4 Haziran 2019 tarihine denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran 2019 tarihinde ödenmesi gereken İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneğinin ödeme tarihlerinin 31 Mayıs 2019’ta yapılacağını duyurdu.

İşsizlik Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramının 4 Haziran 2019 tarihine denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran 2019 tarihinde ödenmesi gereken İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneğinin ödeme tarihlerinin 31 Mayıs 2019’ta yapılacağını duyurdu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:39
İşsizlik Maaşları Ne Zaman Yatacak?

İşsizlik Ödeneği 31 Mayıs’ta Yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramının 4 Haziran 2019 tarihine denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran 2019 tarihinde ödenmesi gereken İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneğinin ödeme tarihlerinin 31 Mayıs 2019’ta yapılacağını duyurdu.

Vatandaşlar, T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanları ile birlikte PTT şubelerine başvurarak ödemelerini alabilecekler.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Anahtar Kelimeler:
işsizlik maaşları zaman yatacak
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