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İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor

İşsizlik maaşında yeni dönem olarak adlandırılan değişiklikle birlikte işsizlik maaşı için 120 gün şartı kaldırılıyor. 120 günde hem prim hem de çalışma şartı kaldırılarak mağduriyetlerin önüne geçilmesi planlanıyor. Böylece son 3 yılda en az 600 gün prim ödeyen işsizlik maaşı almaya hak kazanmış olacak.

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İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor

İşsizlik maaşında yeni dönem olarak adlandırılan değişiklikle birlikte işsizlik maaşı için 120 gün şartı kaldırılıyor. 120 günde hem prim hem de çalışma şartı kaldırılarak mağduriyetlerin önüne geçilmesi planlanıyor. Böylece son 3 yılda en az 600 gün prim ödeyen işsizlik maaşı almaya hak kazanmış olacak.

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:33
İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor

İşsizlik maaşında yeni dönem olarak adlandırılan değişiklikle birlikte işsizlik maaşı için 120 gün şartı kaldırılıyor. 120 günde hem prim hem de çalışma şartı kaldırılarak mağduriyetlerin önüne geçilmesi planlanıyor. Böylece son 3 yılda en az 600 gün prim ödeyen işsizlik maaşı almaya hak kazanmış olacak.

Sosyal güvenlik yönetmeliğinde çalışanları koruyan birçok düzenleme bulunuyor. Kıdem tazminatı, işe geri dönüş hakkı gibi hakların korunmasının yanında işsizlik maaşı da yer alıyor.. İşsiz kalan çalışanlar bu değişiklik ile birlikte 10 ay işsizlik maaşı alarak yeni iş bulana kadar hayatını idame ettirmek için destek alıyor.
 
İşsizlik maaşını hak etme şartları ve uygulanma şekli diğer ülkelere göre Türkiye'de çok daha zorlaştırılmış şekilde uygulanıyor. Özellikle işten çıkarılma şartı ve prim sayıları çalışanları zorluyor. İşten kendi kusuru ve isteği dışında çıkarılan bir çalışanın işsizlik maaşı alması için son 3 yılda en az 600 gün prim ödeyerek çalışması gerekiyor.

Asıl tartışılan şart ise son 120 günde de 'kesintisiz' çalışıp prim ödemesi isteniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat planı programında işsizlik maaşını alma şartlarının kolaylaştırılacağı da yer almıştı. Sonradan önemli bir çalışmanın bu 120 günlük şart üzerinde olacağını bilgisi de basına yansıdı.
 
İş sözleşmesi devam etse bile son 120 günde çeşitli sebeplerle devamsızlık yapılması işsizlik maaşının alınmasını engelliyor. Çünkü hem prim hem de kesintisiz çalışma şartı isteniyor. Dolayısıyla bir gün bile işe gidememiş bir çalışan bu yüzden işsizlik maaşı alamayabiliyor. İşten ayrıldığı gün hafta tatilinin bir gün öncesine denk gelenler için de aynı tehlike ortaya çıkıyor. Pazar günü tatil diye sigorta günü sayılmayınca süre 119 gün oluyor ve ödenek verilmiyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.08.2018 14:32
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işsizlik maaşında yeni dönem başlıyor
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