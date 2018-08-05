İşsizlik Maaşında Önemli Değişiklik!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "100 günlük eylem planı" içerisinde bulunan işsizlik maaş ödeneği kısmında yapılacak küçük bir değişiklikle on binlerce kişi daha işsizlik maaşı almaya hak kazanacak.

Uzun yıllardır işsizlik maaşı alma şartlarının kolaylaştırılması konusunda beklenen adım gelmese de yapılan küçük bir değişik ile daha fazla kişinin işsizlik maaşından faydalanması bekleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI DEVAMSIZLIK KOŞULU KALDIRILIYOR!..

İşsizlik maaşını hak edebilmek için şart olan “devamsızlık” şartı kaldırılıyor. Bu şartın kaldırılması ile birlikte 12 bin 500 kişinin daha işsizlik maaşı alabileceği öngörülüyor.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre; yapılması düşünülen devamsızlık şartındaki değişiklik, işsizlik sigortası fonundan yararlanmak için gerekli olan temel koşullarda olmayacak. Yani işsizlik maaşı alabilmek için son 3 yılda 600 günlük işsizlik sigortası primi ödenmesi ve çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılması koşulları aynen kalacak. Mevcut uygulamada, bu şartlara ek olarak son 120 gün içinde prim ödeyerek, sürekli çalışmış olma şartı da aranıyordu. Değişiklik bu kısımda yapılacak ve “sürekli çalışmış olma” şartı yeniden tanımlanarak devamsızlık yapanların devamsızlığı SGK'ya eksik gün olarak bildirilmesi halinde mazeret olarak görülecek ve işsizlik maaşını almaya engel olmaktan çıkarılacak.