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İşsizlik maaşı ne kadar? İŞKUR İşsizlik maaşı hesaplama ve başvuru nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı alma şartları, başvurunun nasıl yapıldığı ve hesaplama ekranı yoğun ilgi görüyor. İşsizlik maaşı ne kadar? Belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sunulan bu imkandan faydalanabiliyorlar. Vatandaşların İŞKUR'a şahsen ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu üzerinden başvurulmaları gerekiyor.

İşsizlik maaşı ne kadar? İŞKUR İşsizlik maaşı hesaplama ve başvuru nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı alma şartları, başvurunun nasıl yapıldığı ve hesaplama ekranı yoğun ilgi görüyor. İşsizlik maaşı ne kadar? Belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sunulan bu imkandan faydalanabiliyorlar. Vatandaşların İŞKUR'a şahsen ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu üzerinden başvurulmaları gerekiyor.

21 Ekim 2019 Pazartesi 11:19
İşsizlik maaşı ne kadar? İŞKUR İşsizlik maaşı hesaplama ve başvuru nasıl yapılır?

İşsizlik maaşının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İŞKUR İşsizlik maaşı hesaplama ve başvuru nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından işten çıkarılan sigortalılara işsizlik maaşı veriliyor. Belirtilen şartları taşıyanlar bu imkandan yararlanabiliyorlar. İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre; günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA KOŞULLARI NELERDİR?

Yapılan düzenlemeyle işsizlik sigortasından yararlanmak için gerekli 'son 120 gün kesintisiz prim ödeme' şartı kaldırıldı. Yani devamsızlık nedeniyle prim ödemesinde kesinti olan kişiler de işsizlik maaşı alabiliyor.

İŞKUR’un resmi internet sitesin yer alan bilgilere göre işsizlik maaşı alma şartları şu şekildedir:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'a şahsen ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu üzerinden başvurulmaları gerekmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, NASIL HESAPLANIR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Son Güncelleme: 21.10.2019 11:20
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