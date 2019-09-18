İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları...

İşsiz kalan vatandaşlara belirli bir dönem aralığında işsizlik maaşı ödemektedir. Maaşlar devlet tarafından ödenmekte ve belirtilen şartlara uygun kişilerin işsiz kaldıkları dönem içerisinde bir miktar ödeme ile geçimlerini sağlamaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda işinden ayrılmış olan kişiler İŞKUR işsizlik maaşı hakkında araştırma yapıyor. Ancak işsizlik maaşına başvurabilmek için bazı şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor. Peki, işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİR?

Kendi isteğiyle veya işten çıkarılmış kişilere son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödenmektedir.

2019 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık gösterse de belirli bir tavan ve taban fiyatı vardır. 2019 yılı işsizlik maaşı en düşük 1.015, en yüksek 2.030 liradır.

İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İşte 2019 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.558,40, 1.023,36 , 7,77 1.015,59

Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan 3.500,00, 1.400,00, 10,63 1.389,37

Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan 6.000,00, 2.046,72 (*) 15,53 2.031,19

Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2019 yılında brüt asgari ücret 2.558,40 TL'dir.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

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