İşsizlik Maaşı Alma Şartlarında Önemli Değişiklik!

İşsiz kalan çalışanın işsizlik maaşı alabilmesi için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi 'hizmet akdine tabi' olarak değiştiriliyor.

Düzenlemenin Meclis'ten geçmesi halinde sürekli çalışma kriteri yerine iş sözleşmesinin devam edip edilmediğine bakılacak ve SGK'ya eksik gün bildirilenler de işsizlik ödeneği alabilecek. Söz konusu şarttan ötürü maaş alamayanların sayısının 12 bin 500 olduğu ifade edilmişti.

Meclis’e bugün sunulan torba yasada işsizlik maaşına ilişkin çok önemli bir düzenleme yer alıyor.

Düzenlemenin Meclis’ten geçmesi halinde işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu tamamen ortadan kalkacak.

120 gün şartı esnetiliyor



Bu kapsamda işsizlik ödeneğinden yararlanmak için son 120 günlük "prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı "hizmet akdine tabi" olma şeklinde değiştirildi.

120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı işsizlik maaşı ödememe durumu böylelikle ortadan kalmış olacak.

12 bin 500 kişi daha işsizlik maaşı alabilecek



İşsizlik maaşı alabilmek için sigorta priminin 120 gün boyunca kesintisiz ödenmiş olması gerekiyordu. Söz konusu şartın kalkması halinde 12 bin 500 kişinin daha işsizlik maaşından yararlanması bekleniyor.

Hizmet akdi ne demek?



6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda tanımlanan hizmet akdinde gerekse iş mevzuatında tanımlanan iş sözleşmesinde hizmet akdi; işçinin muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibinin de bu hizmetin karşılığında ona bir ücret vermeyi taahhüt ettiği sözleşme olarak tanımlanıyor.

Çalışanlar, iş sözleşmesi sona erdikten sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurarak işsizlik sigortası fonundan yararlanabiliyor.

Maaş miktarı ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. 2018 yılı için en yüksek işsizlik maaşı bin 623 lira olarak belirlenmişti.

AK Parti, ekonomik büyümeye katkı sunacak, sosyal yardımlardan vergi indirimine kadar vatandaşın doğrudan gelir ve refah düzeyini artıracak 71 maddelik kanun teklifini Meclis’e sundu. İşte torba yasanın önemli başlıkları...

AK Parti, ekonomik büyümeye katkı sunacak, sosyal yardımlardan vergi indirimine kadar vatandaşın doğrudan gelir ve refah düzeyini artıracak 71 maddelik kanun teklifini Meclis’e sundu. İşte torba yasanın önemli başlıkları...

İŞSİZLİK PARASINA KOLAYLIK

- İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişikle işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda, ‘son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma’ şartı, ‘hizmet akdine tabi’ olarak değiştirilecek. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.

- Mera Kanunu’ndaki değişiklikle jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olan alanların tahsis amacı, valilikçe değiştirilebilecek.

- Hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yurt içinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1’lik pay kaldırılacak.

- Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların, Çaykur’dan yapacakları çay ve çay ürünleri alımlarının Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutulacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

İşsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişinin işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' 81 İlde bulunan Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) müracaat etmesi gerekmektedir. Burada önemli olan husus, işten çıkış tarihinden sonra 30 günü geçmemesi gerekmektedir. Bu sayede hak ettiğiniz parayı tam olarak alabilirsiniz. Bu 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda alacağınız para da düşecektir. İşsizlik maaşı alan bir vatandaş, devlet destekli sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bunun içinde vatandaşın İŞKUR resmi sayfasından başvuru yapması gerekmektedir. Öte yandan İŞKUR'un yanı sıra e- Devlet üzerinden de başvurular kabul ediliyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA