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İşsizlik maaşı alanlara bayram müjdesi

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde SGK'dan işsizlik maaşı alanlara iyi bir haber geldi. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak...

İşsizlik maaşı alanlara bayram müjdesi

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde SGK'dan işsizlik maaşı alanlara iyi bir haber geldi. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak...

24 Mayıs 2019 Cuma 10:03
İşsizlik maaşı alanlara bayram müjdesi

ürkiye İş Kurumu (İŞKUR),5 Haziran’daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak.

Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.05.2019 11:15
Anahtar Kelimeler:
işsizlik maaşı alanlara bayram müjdesi
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