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"İşsizlik Diye Bir Şey Yok"

10 yıl boyunca bir restoranda bulaşık olarak çalışan 45 yaşındaki Aynur Ferşatoğlu KOSGEB'in kadın girişimcilere sağladığı destek ve teşvikten faydalanıp kendi iş yerini açtı. " işsizlik diye bir şey yok, devletimiz birçok imkan sağlarken, insanların para kazanamamasını anlamıyorum" ifadelerini kullanan Ferşatoğlu 10 kişiyi istihdam ettiğini belirtti.

"İşsizlik Diye Bir Şey Yok"

10 yıl boyunca bir restoranda bulaşık olarak çalışan 45 yaşındaki Aynur Ferşatoğlu KOSGEB'in kadın girişimcilere sağladığı destek ve teşvikten faydalanıp kendi iş yerini açtı. " işsizlik diye bir şey yok, devletimiz birçok imkan sağlarken, insanların para kazanamamasını anlamıyorum" ifadelerini kullanan Ferşatoğlu 10 kişiyi istihdam ettiğini belirtti.

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:56
"İşsizlik Diye Bir Şey Yok"

10 yıl boyunca bir restoranda bulaşık olarak çalışan 45 yaşındaki Aynur Ferşatoğlu KOSGEB'in kadın girişimcilere sağladığı destek ve teşvikten faydalanıp kendi iş yerini açtı. " işsizlik diye bir şey yok, devletimiz birçok imkan sağlarken, insanların para kazanamamasını anlamıyorum" ifadelerini kullanan Ferşatoğlu 10 kişiyi istihdam ettiğini belirtti. 

Yalova'da 2012 yılında kendi işini kurmak için KOSGEB'in açtığı kadın girişimcilik kurslarına kayıt olan ve kursu başarıyla tamamlayan Aynur Ferşatoğlu, iş yerini açtıktan 1 yıl sonra işini büyütmek için daha büyük bir dükkan kiraladığını, zamanla, aşçı, bulaşıkçı ve şöför aldığını belirtti.

15 metrekarelik lokantasını zaman içerisinde 100 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek büyük bir restorana çevirdiğini açıklayan Fertaşoğlu, "Çalışan sayımız yaz mevsiminde 15-16 kişiye çıkıyor. İsim hakkımı aldım. Farklı yerlerde farklı bayilikler açmak, daha çok insana iş imkanı sunmak istiyorum. 'İşsizlik' diye bir şey yok. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Devlet kadınlara gerçekten çok büyük destekler sağlıyor. Şu an mesela gidip İŞKUR'dan eleman bulabiliyorum. Sigortalarını 2 yıl boyunca yatırabiliyor. Bu kadar destek varken insanların para kazanamaması diye bir şey yoktur. İnsan istesin yeter ki yapamayacağı hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Güneş , Haber Türk - Takvim

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Anahtar Kelimeler:
işsizlik diye şey yok
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