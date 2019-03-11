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İşsizlik büyüyor!

Hükümetin işsizliği azaltmak için hazırladığı istihdam paketleri yeterli olmadı. Ekonomi uzmanları işsizlik oranının yüzde 13’e yükselmesini bekliyor.

İşsizlik büyüyor!

Hükümetin işsizliği azaltmak için hazırladığı istihdam paketleri yeterli olmadı. Ekonomi uzmanları işsizlik oranının yüzde 13’e yükselmesini bekliyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 21:18
İşsizlik büyüyor!

İşsizliği azaltıp istihdamı artırmak için birbiri ardına istihdam paketleri açıklanırken TOBB'un araştırma kuruluşu SPM'den işsizlik verilerine ilişkin bir kötü haber daha geldi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre SPM, işsizliğin Aralık 2018 itibarıyla 0.7 puan daha artarak yüzde 12.3'den yüzde 13'e yükseleceğini hesapladı. Veriler, işsizlik artarken istihdamda önemli daralma olduğunu da ortaya koydu.

KENTLERDE ARTIYOR

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 15 Mart Cuma günü açıklayacağı Aralık dönemi işsizlik verilerini önceden hesapladı. SPM'nin yaptığı teknik hesaplamalara göre, Aralık 2018 dönemi işsizlik oranı, 2018'in Kasım ayına göre 0.7 puan artarak yüzde 13'e yükselecek. SPM'nin tahminine göre aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise 0.8 puan birden artarak yüzde 15.1'e fırlayacak. Bu veri, şehirlerdeki işsizlik oranının giderek daha da yükseldiğini işaret ediyor. SPM, 2018 yılı genelinde işsizlik oranının ise yüzde 10.9 olacağı tahmininde bulundu.

SPM, aralık dönemi işsizlik verilerinde mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0.4 puan artarak yüzde 14.5'e, istihdam oranının ise 0.6 puan azalarak yüzde 45.9 seviyesine düşeceğini hesapladı. SPM araştırmasında, sanayi istihdamının ise ufak bir artışla 5 milyon 661 bin kişi seviyesine çıkacağına dikkat çekildi.

SPM araştırma notunda, 15 Şubat tarihinde ilan edilen Kasım 2018 dönemi işsizlik verilerinin tahminlerin de üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Çalışmada Aralık 2018 dönemine ilişkin tahminlerle birlikte 2018 yıllık işsizlik oranlarını hesaplamanın da mümkün olduğu belirtildi. Aralık dönemi tahminlerine bağlı olarak, 2018 yılı itibariyle yıllık işsizlik oranını yüzde 10.9 olarak tahmin edildiği belirtilen SPM notunda “Tarım dışı işsiz oranının yüzde 12.9, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının yüzde 12.9 ve istihdam oranının yüzde 47.4 olmasını bekliyoruz” denildi.

Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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işsizlik büyüyor
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