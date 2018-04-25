'İşsizlik Bahane' Dedi ,Aylık 6 Bin Lira Maaşla Çalışacak İşçi Bulamıyorlarmış

Siirt'te fıstık bahçeleri ve bağlarda 12 ay boyunca iş olduğunu söyleyen Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan, "Yılın 12 ayında; fıstık işleme takviminde her zaman bir iş bulunur. Budama, aşılama, hasat, toprak işleme, çapalama döneminde iş gücü oluyor. Tabi çok yağışlı günlerde çalışamayacak durum hariç.

Hemen her zaman bahçelerde iş var. İlin ekonomisinin büyük bir bölümü fıstıkçılık üzerinedir. Geçen sene 45 bin ton yaş fıstık rekoltesi elde ettik. Kilosu 45-50 lira, marketlerde ise 100 liranın üzerinde satıldı. Buraya getirisi oldukça önemlidir. İnşallah önümüzdeki yıllarda yıllık 1 milyar dolar gelir elde edileceğine inanıyoruz. Siirt gibi bir yerde çok güzel bir paradır.

9 bin üreticimiz var, her birini 5 kişi ile çarparsanız 45 bin kişi ekmek yiyor. Ama satıcısını, alıcısını, işletmecisini hepsini hesaplarsak 200 bin kişi fıstıkçılıktan ekmek kazanıyor. Oldukça güzel bir gelirdir. Bu aynı zamanda ilimizin kalkınması ve ülke kalkınması için büyük bin nimettir. İşsizlik Bahane,Ancak bir sorunumuz var. Fıstıkçılık artık istihdam getiren bir sektör oldu. Hatta öyle ki bahçelerde çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Diğer il ve ilçelerden çalışmak için işçi getiriyoruz" dedi.

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