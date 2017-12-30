İşsizlere 2018'de En Az 812 TL Maaş Verilecek!

İşsizlere 2018'de 812 TL Maaş Verilecek!

Asgari ücretin 1603 TL olarak belirlenmesinden sonra işsizlik maaşı alanların da maaşlarında önümüzdeki yılda değişiklikler meydana gelecek. Buna göre en düşük işsizlik maaşı 812 TL olacak, Son 4 ay asgari ücretle çalışan ve işsizlik maaşı koşullarını yerine getiren vatandaşlar işsizlik ödeneğinden 805 TL, son dört ay prime esas aylık kazancı 3 bin tl olanlar 1190 TL, son dört ay prime esas aylık kazancı 5 bin TL ve üzerinde olanlar 1610 TL işsizlik maaşı alacaklar.

İşsizlik Maaşı (İşsizlik Ödeneği) Nedir?

İşsizlik maaşını hak eden bir şekilde işten ayrılan işçiye, yeni bir işe girene kadar belirli bir süre temel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla devletin kısmen destek olmak için verdiği ödemeye İşsizlik Maaşı veya İsşizlik Ödeneği denmektedir. Bir artısı da İşsizlik ödeneği alınan süre boyunca sigortanızın devam etmesi hastane, sağlık kuruluşlarından yararlanmanıza olanak sağlamasıdır.

İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları Nelerdir?



İşsizlik ödeneğinden faydalanabilmek için;

SGK işten ayrılış kodunun işsizlik ödeneğini hak edecek şekilde bildirilmiş olmak,

İşten ayrılma tarihinden önceki son 120 gün (4 ay) süresince kesintisiz olarak sigortası ödenmiş olmak,

Son 3 yılda da en az toplam 600 gün işsizlik sigorta kesintisi ödemiş olmak,

İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmuş olmak gerekmektedir.

Bu şartların hepsini sağlayarak işten ayrılmış işçiler işsizlik ödeneğine hak kazanacaklardır. İşsizlik ödeneği tutarının ne kadar olacağı, ne kadar süre devam edeceği de işçinin çalışması süresince aldığı ücretle ilişkili olarak hesaplanacaktır.

İşsizlik Ödeneğinin Süresi Ne Kadardır?

İş akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

*600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün(6 ay)

*900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün (8 ay)

*1080 gün ve fazlası sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün (10 ay)

süreyle yararlanma koşullarını taşıması kaydıyla işsizlik ödeneği ödenmektedir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik Maaşı miktarı sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanır. Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’inini geçememektedir.

KAYNAKLAR

#http://iskanunu.com/sizin-sorduklariniz/11630/

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