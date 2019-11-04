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İşsiz Vatandaşlara Aylık 2030 Liraya Varan Maaş

İŞKUR işsizlik maaşı ödemeleri, işi olmayan vatandaşların mağdur olmamaları amacıyla veriliyor. Peki işsizlik maaşı ödemeleri kimlere veriliyor? Başvuru şartları neler? Tüm detayları ile haberimizde.

İşsiz Vatandaşlara Aylık 2030 Liraya Varan Maaş

İŞKUR işsizlik maaşı ödemeleri, işi olmayan vatandaşların mağdur olmamaları amacıyla veriliyor. Peki işsizlik maaşı ödemeleri kimlere veriliyor? Başvuru şartları neler? Tüm detayları ile haberimizde.

04 Kasım 2019 Pazartesi 16:03
İşsiz Vatandaşlara Aylık 2030 Liraya Varan Maaş

Devletin İŞKUR aracılığıyla sağladığı desteklerden bir tanesi de işsizlik parası ödemesi. İşsizlik maaşı ödemeleri, işten çıkarılan vatandaşlara iş bulmaları için gerekli olan süre boyunca mağdur olmamaları amacıyla sağlanıyor. 

Ancak bu ödemeler her işsiz vatandaşa sağlanmıyor. Bu ödemeleri almak için sağlanması gereken koşullar bulunuyor. 

Peki kimler işsizlşik maaşı başvurusunda bulunabilir? İşsizlik maaşı ödemeleri hangi koşullara göre yapılır? Ödemeler ne kadar ve kaç ay yapılır? Tüm bu soruların yanıtı sizlerle.

EN AZ İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMESİ 1015 TL

İşsizlik maaşı ödemelerini almak için sağlanması gereken başvuru şartları İŞKUR'un internet sitesinde tek tek bildirildi. O koşullar maddeler halinde şu şekilde;

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

Bu koşulları sağlayan vatandaşlara maaşlarına göre işsizlik maaşı ödemesi yapılır. Eğer çalışanın maaşı asgari ücret düzeyinde ise işsiz kalması durumunda aylık 1015 TL ödeme yapılır. Eğer çalışanın maaşı daha yüksek ise aylık 2 bin 30 TL'ye işsizlik maaşı bağlanır. 

İşsizlik maaşı için asgari süre 6 ay. Yani işsizlik maaşı alan bir vatandaş 6 ay bu ödenekten yararlanabilir. Prim süresine göre işsizlik maaşı ödemeleri 8 ay ile 10 aya kadar yükselebilir.

İşsizlik Maaşı Başvuruları

İşsizlik Maaşı başvuruları iki şekilde yapılabilir. Bunlardan birincisi e-Devlet üzerinden elektronik başvuru. İkincisi ise İŞKUR Müdürlükleri aracılığıyla şahsen başvuru. Burada dikkat edilmesi gereken nokta başvuruların işsiz kaldıktan 30 gün içinde yapılmış olması.

KPSSCAFE.COM.TR

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