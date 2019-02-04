İşsiz Vatandaşlara Ayda 3 Bin 41 TL Ödeme!

Çeşitli nedenlerle işsiz kalan vatandaşlar bin 15 ile 2 bin 31 Türk lirası arasında işsizlik maaşı alırken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları’na katılarak ayda bin 10 lira daha kazanabiliyor. İşte detaylar...

Türkiye'de işsiz kalan vatandaşlar 10 aya varan işsizlik maaşı imkanından yararlanırken, bu süre içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından işveren firmaların desteğiyle düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları'na katılarak ikinci bir ödeme alma şansına sahip olabiliyor. Çifte ödemeyle aylık 3 bin 41 liraya varan gelir elde edilebiliyor. İşsizlik maaşı, işsiz kalanlar için önemli bir garanti olarak görülüyor. Bu maaş en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

Yani 2019 yılında işsizlere en düşük bin 15 lira 59 kuruş, en yüksek de 2 bin 31 lira 19 kuruş işsizlik maaşı ödeniyor. İşsiz kalan vatandaşlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un düzenlediği İşbaşı Eğitim Programları'na katılırsa ikinci bir ödeme alabiliyor. Bu programlara başvuran kişiler bu yıl günlük 38,85 lira alıyor. Aylık ödeme 26 gün üzerinden bin 10 lira 10 kuruşu buluyor. Programlar geleceğin mesleklerinde en çok 9, imalatta 6, diğer sektörlerde 3 ay süreyle uygulanabiliyor.​

Vatandaş işsizlik maaşı alırken bu süre içerisinde İş Başı Eğitim Programlarına katıldığında işsizlik maaşı kesilmiyor, ödenmeye devam ediyor.

Geçmiş yıllarda böyle bir imkan yoktu.

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