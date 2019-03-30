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İşsiz Vatandaşa 2030 TL! Kimler Alabilir? Şartlar Neler? Ayrıntılar Haberde!

İŞKUR’dan işsiz vatandaşlara 2030 TL maaş imkanı. İşten çıkarılan vatandaşlar için İŞKUR’dan büyük imkan. Detaylar Haberde!

İşsiz Vatandaşa 2030 TL! Kimler Alabilir? Şartlar Neler? Ayrıntılar Haberde!

İŞKUR’dan işsiz vatandaşlara 2030 TL maaş imkanı. İşten çıkarılan vatandaşlar için İŞKUR’dan büyük imkan. Detaylar Haberde!

30 Mart 2019 Cumartesi 15:12
İşsiz Vatandaşa 2030 TL! Kimler Alabilir? Şartlar Neler? Ayrıntılar Haberde!

Bilindiği üzere işsizlik maaşı asgari ücrete bağlı olarak zamlanıyor. İşsiz kalan vatandaşlarımız ise İŞKUR’a başvurarak işsizlik maaşı alabiliyorlar. Bu imkan işsiz kalan vatandaşların hayatlarını idame ettirmeleri için bir nebze destek oluyor.

İşsizlik maaşıyla ilgili olarak şartlardan birisi 120 gün sınırı vardı, 120 gün sınırı oluşan bazı mağduriyetler nedeniyle bazı bu nedenle düzenleme yapılarak kaldırıldı. İşsizlik maaşına başvuru için en önemli şart ise kendi rızası dışında işten çıkarılmak. Bu durumda olan vatandaşlar işsizlik maaşına başvuru yapabilecekler.

İşsizlik maaşındaki artışla maaşlar 2030 TL oldu. Maaşlar, kişilerin çalışırken aldıkları ücrete göre artış gösterebiliyor.

İşsilik maaşına ilişkin diğer önemli detayları İŞKUR’un resmi internet sitesinden öğrenebilir ve işsizlik maaşı almak için başvuruda bulunabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

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