İşsiz Vatandaş Meclis Önünde Kendisini Yakmak İstedi

Uzun süredir işsiz olduğunu öne süren Oktay Alkaya isimli bir vatandaş , Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde kendisini yakmak istedi.

TBMM'de görevli polis memurlarının müdahelesiyle engellenmek istenen vatandaş Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın ikna etmesiyle eylemine son verdi.

Öğle saatlerinde TBMM Çankaya kapısı önüne gelen 1983 Hatay doğumlu olduğu öğrenilen vatandaş burada 'İşsizim' diyerek bağırmaya başladı. Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptığını fakat sonuç alamadığını söyleyen Alkaya, 15 senedir cezaevinde olduğunu fakat çıktığından bu yana iş bulamadığını söyledi. Üzerine benzin döktüğünü söyleyen ve elinde çakmakla konuşan Alkaya'yı polis ve milletvekilleri ikna etmeye çalıştı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım burada iş bulma konusunda Alkaya'ya vaadde bulundu ve eylemi sonlandırmasını istedi.

Bunun üzerine elindeki çakmağı bırakan Alkaya, polise teslim oldu.

KAYNAK: SÖZCÜ