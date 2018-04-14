Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İŞKUR'dan İşsizlere Önemli Uyarı 'Dikkatli Olun'

İŞKUR'dan iş arayan vatandaşlara önemli uyarı. İŞKUR , resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada işe yerleştirme vaadiyle yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

banner396

İŞKUR'dan İşsizlere Önemli Uyarı 'Dikkatli Olun'

İŞKUR'dan iş arayan vatandaşlara önemli uyarı. İŞKUR , resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada işe yerleştirme vaadiyle yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 11:01
İŞKUR'dan İşsizlere Önemli Uyarı 'Dikkatli Olun'

İŞKUR resmi sosyal medya hesabı üzerinden az önce yapılan açıklamada iş arayanların işe yerleştirme vaadiyle yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgularken, İŞKUR üzerinden yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarına açık iş ilanları bölümünden erişilebileceği, uygun ilanlara başvuru yapılabileceği belirtildi.

İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirmede, "Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi alım ilanlarını günlük olarak Kurumumuz web sitesi açık iş ilanları bölümünden takip edebilir ve durumunuza uygun olanlara İŞKUR’a kaydolarak başvuru yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.04.2018 11:04
Anahtar Kelimeler:
IşkurIşkur Işsizlere Uyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın En Zor Sınavlarından Birini Geçti Londra'daki Türk Taksici Konuştu
Dünyanın En Zor Sınavlarından Birini Geçti Londra'daki Türk Taksici Konuştu
Bilal Ekşi: Eğitim Bitince 12 Bin TL Maaş Veriyoruz, Gençlerimizi Eğitime Davet Ediyorum
Bilal Ekşi: Eğitim Bitince 12 Bin TL Maaş Veriyoruz, Gençlerimizi Eğitime Davet Ediyorum
Maliye Bakanı : Etrafımızda Oynanan Oyunları Görüyoruz
Maliye Bakanı : Etrafımızda Oynanan Oyunları Görüyoruz

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim