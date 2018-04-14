İŞKUR'dan İşsizlere Önemli Uyarı 'Dikkatli Olun'

İŞKUR resmi sosyal medya hesabı üzerinden az önce yapılan açıklamada iş arayanların işe yerleştirme vaadiyle yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgularken, İŞKUR üzerinden yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarına açık iş ilanları bölümünden erişilebileceği, uygun ilanlara başvuru yapılabileceği belirtildi.

İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirmede, "Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi alım ilanlarını günlük olarak Kurumumuz web sitesi açık iş ilanları bölümünden takip edebilir ve durumunuza uygun olanlara İŞKUR’a kaydolarak başvuru yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.