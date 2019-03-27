İşkur Genel Müdürü Uzunkaya: “Sorun Nitelikli Personel Bulamamak!”

Cafer Uzunkaya, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malatya’da İl Müdürümüz Vahap Toman ile birlikte Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret ederek, üniversite öğrencilerini çalışma hayatına doğru bir şekilde hazırlamak, İŞKUR hizmetlerini anlatmak maksadıyla 81 ildeki üniversitelerde düzenlediğimiz “İŞKUR Kampüste” etkinliklerimizle ilgili bilgi verdi. Malatya İl Müdürlüğümüzü de ziyaret eden Uzunkaya, 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uzunkaya daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesindeki İş Kulüplerimizin açılışını gerçekleştirdi. Yeni İş Kulüplerimizin hayırlı olmasını dileyen Uzunkaya, “34 ilde 40 İş Kulübümüzü faaliyete geçirdik. İş Kulüplerinde öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında teorik bilgilerin yanı sıra, katılımcılara işverenlerle birebir mülakat uygulaması hizmeti veriyoruz. Böylece iş hayatına girmekte zorlanan bireylerin yoğun danışmanlık desteği ile daha kolay iş bulmalarını hedefliyoruz” dedi.

Turgut Özal Üniversitesinde düzenlenen “İŞKUR Kampüste” Kariyer ve Girişimcilik Günü Etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Uzunkaya, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dünyanın, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli meselesinin istihdam olduğuna dikkat çekti.

İŞKUR'un hayatın her yerinde olduğunu belirten Uzunkaya, "2002 yılında özel sektörde 24 bin 482 kişinin işe yerleşmesine aracılık eden bir Kurum iken; 2017'de İstihdam Seferberliği sürecinde 1 milyon 52 bin 974 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik. 2018 yılında ise, Kurumumuz bu defa bir önceki yıla oranla işe yerleştirme sayısını yaklaşık yüzde 18 artırmak suretiyle 1 milyon 240 bin 308 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. Yani 16 yıl öncesiyle mukayese ettiğinizde, işe yerleştirmesini 50 kat artıran bir kurum haline geldik" diye konuştu.

"Asıl Mesele Aranan Niteliklerde Eleman Bulunamaması"

Uzunkaya, Türkiye işgücü piyasasında asıl meselenin işverenin aradığı niteliklerde eleman bulamaması olduğunu ifade etti. Ülkemizde 29 milyon çalışan olduğunu, bunların 4 milyonunun kamuda görev yaptığını belirten Uzunkaya, şunları kaydetti: "Biz kalkınacaksak, büyüyeceksek, güçlü bir ülke olacaksak özel sektörün önünü açarak başarılı olmasını sağlamamız gerekiyor. İşverenlerimiz 'evet diplomanıza saygı duyarız, önemseriz ama biz işi ne kadar bildiğinize, yapabildiğinize bakarız.' diyorlar. Bunun oranı Türkiye'de yüzde 76'dır. İşte İŞKUR'un yaptığı, istihdamdaki başarı unsuru da budur. 2002’de İŞKUR tüm Türkiye’de sadece Bin 409 kişiye eğitim verdi. 2018 yılında Türkiye'yi geçtik, Malatya'da 10 bin 256 kişi bizim aktif işgücü programlarımıza katıldı. Yani Türkiye'de 2002 yılında verilen eğitimin 6 katından fazlasını biz şu an sadece Malatya'da gerçekleştiriyoruz."

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da öğrencileri daha fazla bilgi ve tecrübeyle donatarak bir adım önde olmalarını desteklediklerini ifade etti. Karabulut, dünyayla yarışıldığının farkında olunması gerektiğini, 'Ben yarın ne iş yapacağım?' sorusuna cevap verebilen bir gençlik istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından 200 öğrencinin İŞKUR’un düzenleyeceği girişimcilik eğitim programına katılmaları için başvuruları alındı.

Uzunkaya, Malatya ziyareti kapsamında FAMMARK Mağazacılık A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sanayicilerle bir araya gelerek en çok istihdam sağlayan işverenlere teşekkür belgesi takdim etti.