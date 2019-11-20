İŞKUR Genel Müdürü'nden Diploma Açıklaması: İşverenler Diplomaya Bakmıyor!

İŞKUR'un ev sahipliğinde düzenlenen 'İşgücü Piyasasındaki Yeni Zorluklarla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar: İşgücü Piyasası Araştırmalarının Rolü' çalıştayı Ankara'da başladı.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye'nin 2003 yılından bu yana Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği'nin (WAPES) üyesi, 2015-2018 yılında da dönem başkanı olduğunu ifade etti.

İŞKUR olarak bölgesel ve küresel ölçekteki kuruluşlarla iş birliğini çok önemsediklerini belirten Uzunkaya, "WAPES'i çok önemsiyoruz. Başkanlığımız döneminde de 80 ülkenin üzerinde üyesi olan bu yapının tecrübe paylaşımına, kanıta dayalı politikaların oluşturulmasına, öğrenen ve öğreten ağ olmasında önceliğimizi hep vurguladık" diye konuştu.

'Önemli olan iş gücü piyasasına girebilmek kadar işte kalabilmektir'

İş gücü piyasasının imalat sektöründe personele ihtiyaç duyduğunu ifade eden Uzunkaya, hizmet sektöründe iş gücünün arttırılması sonrasında hem personel sıkıntısının oluştuğuna hem de üretim düşüklüğü sorununun yaşandığına dikkati çekti.

Bu tespitler sonucunda TOBB ile Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi'ni (MEGİP) başlattıklarını belirten Uzunkaya, şunları söyledi:

"Önemli olan iş gücü piyasasına girebilmek kadar işte kalabilmektir. Üstün nitelik, beceri kazandırdığımız insanların iş gücü piyasasında kalma oranı yüksektir. Bizim bu programlarımıza katılanların işinde sebat oranı, bir yıllık süreçlerini değerlendirdiğimizde yüzde 65'lerin üzerindedir. Bu açıkça, iş gücü piyasasında birikimi, bilgisi, tecrübesi, çalışma iradesi olan kesimlere yönelik olarak büyük fırsatların varlığını ortaya koymaktadır."

"İşverenlerimiz iş gücü piyasasında diplomadan ziyade pratik bilgiye, tecrübeye önem vermektedir" diyen Uzunkaya, bu tecrübe ihtiyacının giderilmesi için istihdam kurumlarının aldığı sorumlulukların çok önemli olduğunu belirtti.