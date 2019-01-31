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İŞKUR Genel Müdürü: Masa Başı İs İstedikleri İçin İş Bulamıyorlar!

Uşak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 1. olağan toplantısı Vali Funda Kocabıyık başkanlığında ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İŞKUR Genel Müdürü: Masa Başı İs İstedikleri İçin İş Bulamıyorlar!

Uşak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 1. olağan toplantısı Vali Funda Kocabıyık başkanlığında ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

31 Ocak 2019 Perşembe 18:49
İŞKUR Genel Müdürü: Masa Başı İs İstedikleri İçin İş Bulamıyorlar!

Uşak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 1. olağan toplantısı Vali Funda Kocabıyık başkanlığında ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi Vali Funda Kocabıyık, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’yı makamında kabul etti.

Kabulün ardından Uşak Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Funda Kocabıyık’ın yanı sıra İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Ömer Kalaylı, İŞKUR İşgücü Piyasası İstatistik Dairesi Başkanı Aydın Alabaş ve kurul üyeleri katıldı. 

Vali Funda Kocabıyık konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 2017 yılı işgücüne katılım oranı yüzde 52,8 iken TR 33 bölgesinde bulunan Uşak’ın işgücüne katılım oranı yüzde 53 oranında seyrettiğini kaydetti. 

Vali Funda Kocabıyık konuşmasına şöyle devam etti: “Eğitim ve istihdam konusunda faaliyet gösteren Kurum ve Kuruluşların işbirliği içinde çalıştığının en büyük göstergesinin işsizlik oranının Türkiye ortalamasının altında olmasıdır. İşsizlik oranı bölgemizde yüzde 6,2 iken Türkiye genelinde bu oran yüzde 10,9’dur. Bu dönem uygulayacağımız programlarda nitelikli işgücünü arttırıcı mesleki eğitimlere ağırlık vermek, sanayi sektöründeki üretimimize de önemli derecede katkı sağlayacaktır. İşverenlerin beklentilerini karşılayabilecek nitelikte işgücüne hızlı bir şekilde ulaşması ve buna bağlı olarak işsiz vatandaşlarımızın daha vasıflı hale getirilmesi gereklidir. Bu amaçların gerçekleşmesi için 2018 Uşak İşgücü Piyasası Analizi Raporunda temininde güçlük çekilen mesleklere yönelik kurslar açılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.” 

Uşak’ın hem sanayisinin gelişmesine, hem de istihdamın artmasına yönelik yapılan çalışmaları önemsediklerini ve desteklediklerini ifade eden Vali Funda Kocabıyık “Bu anlamda yeni projeler üretmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. İl düzeyindeki mevcut işletmelerin istihdamla ilgili problemleri tespit edip, istihdamın korunması, işsizliğin önlenmesi için alınacak tedbirleri belirleyip bu minvalde adımlar atacağız. Birincil amacımız şehrimizdeki iş potansiyelini arttırarak istihdama katkı sağlamaktır. İşgücü piyasasındaki mevcut durum ve ihtiyaçlara  yönelik çözüm önerileri için tüm paydaşların görüşlerini bekliyorum. İlimizde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarını belirleyen 2019 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantımızın ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

"İŞ BULAMAYANLAR MASABAŞI İŞ İSTEYENLERDİR"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise konuşmasında Türkiye'de nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması için çalıştıklarını ifade ederek, Türkiye'de iş bulamayanların en büyük sıkıntısının masabaşı iş istemelerinden kaynaklandığını söyledi. 

Türkiye'nin büyüyen ve gelişen bir ekonomiye sahip olduğunu ifade eden İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Masabaşı iş istemeyen, sanayide çalışmak isteyen, imalat sektöründe çalışmak isteyenlere iş imkanı çok" dedi. 

Türkiye’de işverenlerin aradığı nitelikli elemanı bulmakta zorlandığını kaydeden İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR olarak iş başı eğitim programları düzenlediklerini belirtti. 

2017 yılında iş başı eğitim programlarına katılanların bir yıl üzeri istihdamda kalma oranının yüzde 91.6 olduğunu belirten İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Yani 100 bin kişiden 92 bin kişisi hala istihdamdadır. 2015-2017 yılları noktasında baktığımızda da bu yüzde 82.9'dur. Yine meslek eğitim kurslarımızdan katılanların istihdamda olma oranları yüzde 90'ların üzerindedir" diye konuştu. 

Toplantı İş Kur İl Müdür Vekili Emin Gahraman’ın yaptığı sunumun ardından 2019 yılı içerinde yapılacak çalışmaların kararlaştırılmasıyla sona erdi. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.01.2019 21:17
Anahtar Kelimeler:
işkur genel müdürü masa başı is istedikleri bulamıyorlar
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hüseyin 3 saat önce

üniversite mezunuyum masa başı iş yok bana iş bulmasan şerefsizsin

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Hg 3 saat önce

Bunu soyleyen masabasi isi yapiyor nedense

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Üniversiteli issiz 3 saat önce

Ya bı yalan söyleme be adam universite mezunuyum çöpculuk işi bile bulamıyorum onu geçtim belediyenin park ve çiçek ekme işine basvurdum onda bile almadılar Türkiye de suan issizlik yüzünden neredeyse açlıktan ölecek vatandaşlarımız var

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Yemliha 3 saat önce

Ne alaka kac yildir iskura kayitliyim birkere olsun telefonumu arayipda size is var deyipte aradiginzmi oldu

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Can can 3 saat önce

Yahu masabaşı işiniz sizin olsun. Hakkımızı verecek bizi köle gibi çalıştıracak kurumlara yalaklık yapmayı bırakıp adaletli olun. İşkurda bunun için işceren görüşme anında işverenle sözlü tartıştım. Ne işverenin nede oradaki memurların ağzı açılmadı haklıydım sözlerimde çünkü. Sizlerin koltuğundan indirecek yetenek ve tecrübemiz var ama yalaka değiliz.

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ayse 3 saat önce

hayir tuvalet bile temizliyom ama iskurdan isim cikmadi bostayim iskura yazildim kurada cikmadim madurum

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ayse 3 saat önce

hayir tuvalet bile temizliyom ama iskurdan isim cikmadi bostayim iskura yazildim kurada cikmadim madurum

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İşsiz 3 saat önce

Sanırım hayatı sadece a haber ve akitten takip eden bir genel müdür var karşımızda. "Masabaşı iş istemeyen, sanayide çalışmak isteyen, imalat sektöründe çalışmak isteyenlere iş imkanı çok" bu nasıl bir tabir asgari ücretli ilanlara onbin kişi başvuruyor yüz kişi alıyor işletmeler bende bunların arasındayım ama sayın genel müdür bunları görmüyor ama oda haklı haber aldığı ajanslarda toz pembe bir Türkiye anlatılıyor müdür beye suç bulmamak lazım farkında değil belkide ama eğer gözünü sokağa dönerse kendileri görürler milletin halini ben iki üniversite diplomasına sahibim ve işsizim ve söylediğiniz gibi masabaşı işlere bakmıyorum artık çünkü yok sayın müdür

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