İŞKUR Genel Müdürü: Masa Başı İs İstedikleri İçin İş Bulamıyorlar!

Uşak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 1. olağan toplantısı Vali Funda Kocabıyık başkanlığında ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi Vali Funda Kocabıyık, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’yı makamında kabul etti.

Kabulün ardından Uşak Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Funda Kocabıyık’ın yanı sıra İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Ömer Kalaylı, İŞKUR İşgücü Piyasası İstatistik Dairesi Başkanı Aydın Alabaş ve kurul üyeleri katıldı.

Vali Funda Kocabıyık konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 2017 yılı işgücüne katılım oranı yüzde 52,8 iken TR 33 bölgesinde bulunan Uşak’ın işgücüne katılım oranı yüzde 53 oranında seyrettiğini kaydetti.

Vali Funda Kocabıyık konuşmasına şöyle devam etti: “Eğitim ve istihdam konusunda faaliyet gösteren Kurum ve Kuruluşların işbirliği içinde çalıştığının en büyük göstergesinin işsizlik oranının Türkiye ortalamasının altında olmasıdır. İşsizlik oranı bölgemizde yüzde 6,2 iken Türkiye genelinde bu oran yüzde 10,9’dur. Bu dönem uygulayacağımız programlarda nitelikli işgücünü arttırıcı mesleki eğitimlere ağırlık vermek, sanayi sektöründeki üretimimize de önemli derecede katkı sağlayacaktır. İşverenlerin beklentilerini karşılayabilecek nitelikte işgücüne hızlı bir şekilde ulaşması ve buna bağlı olarak işsiz vatandaşlarımızın daha vasıflı hale getirilmesi gereklidir. Bu amaçların gerçekleşmesi için 2018 Uşak İşgücü Piyasası Analizi Raporunda temininde güçlük çekilen mesleklere yönelik kurslar açılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.”

Uşak’ın hem sanayisinin gelişmesine, hem de istihdamın artmasına yönelik yapılan çalışmaları önemsediklerini ve desteklediklerini ifade eden Vali Funda Kocabıyık “Bu anlamda yeni projeler üretmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. İl düzeyindeki mevcut işletmelerin istihdamla ilgili problemleri tespit edip, istihdamın korunması, işsizliğin önlenmesi için alınacak tedbirleri belirleyip bu minvalde adımlar atacağız. Birincil amacımız şehrimizdeki iş potansiyelini arttırarak istihdama katkı sağlamaktır. İşgücü piyasasındaki mevcut durum ve ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri için tüm paydaşların görüşlerini bekliyorum. İlimizde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarını belirleyen 2019 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantımızın ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"İŞ BULAMAYANLAR MASABAŞI İŞ İSTEYENLERDİR"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise konuşmasında Türkiye'de nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması için çalıştıklarını ifade ederek, Türkiye'de iş bulamayanların en büyük sıkıntısının masabaşı iş istemelerinden kaynaklandığını söyledi.

Türkiye'nin büyüyen ve gelişen bir ekonomiye sahip olduğunu ifade eden İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Masabaşı iş istemeyen, sanayide çalışmak isteyen, imalat sektöründe çalışmak isteyenlere iş imkanı çok" dedi.

Türkiye’de işverenlerin aradığı nitelikli elemanı bulmakta zorlandığını kaydeden İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR olarak iş başı eğitim programları düzenlediklerini belirtti.

2017 yılında iş başı eğitim programlarına katılanların bir yıl üzeri istihdamda kalma oranının yüzde 91.6 olduğunu belirten İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Yani 100 bin kişiden 92 bin kişisi hala istihdamdadır. 2015-2017 yılları noktasında baktığımızda da bu yüzde 82.9'dur. Yine meslek eğitim kurslarımızdan katılanların istihdamda olma oranları yüzde 90'ların üzerindedir" diye konuştu.

Toplantı İş Kur İl Müdür Vekili Emin Gahraman’ın yaptığı sunumun ardından 2019 yılı içerinde yapılacak çalışmaların kararlaştırılmasıyla sona erdi.

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