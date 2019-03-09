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İŞKUR'dan Kadın İstihdamı Açıklaması!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kadın istihdamı ile ilgili yaptığı açıklamada "2018 yılında 434 bin 225 Kadını Özel Sektörde İstihdamla Buluşturduk...." ifadelerine yer verdi.

İŞKUR'dan Kadın İstihdamı Açıklaması!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kadın istihdamı ile ilgili yaptığı açıklamada "2018 yılında 434 bin 225 Kadını Özel Sektörde İstihdamla Buluşturduk...." ifadelerine yer verdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:07
İŞKUR'dan Kadın İstihdamı Açıklaması!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kadın istihdamı ile ilgili yaptığı açıklamada "2018 yılında 434 bin 225 Kadını Özel Sektörde İstihdamla Buluşturduk...." ifadelerine yer verdi.

Özel Sektörde işe yereleşenleri arasında kadınların oranlarını paylaşan İŞKUR şu rakamları paylaştı;

  • 2002'de %9,3
  • 2017'de %33,8
  • 2018'de %35

2002 yılında 4 bin 543 kadın istihdam edilirken bu rakam 2018 yılında 434 bin 225'e çıkarak 95 kat artış gösterdi.

2017 yılında 356 bin 402 kadın istihdam edilirken 2018 yılında 1 yıl içerisinde %21,8 oranında arttı.

2002 ile 2018 yılları arasında özel sektörde 2 milyon 71 bin 471 kadın özel sektörde işe yerleştirildi.

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