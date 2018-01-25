İŞKUR'dan İşsizlere Hem Kurs Hem Günlük 75 TL Destek-İşte Kursun Yapıldığı İller

Çalışma ve İş Kurumu, binlerce vatandaşa işbaşı eğitim ile hem meslek öğretiyor, hem de günlük 75 TL harçlık veiyor.

İşbaşı eğitim ile istihdam seferberliğinde üzerine düşen görevi yerine getirmek isteyen İŞKUR, bu kapsamda türkiye genelinde birçok İlde kurslar düzenlemekte ve bu kurslarla işsiz gençlere hem iş öğretip meslek sahibi etmekte, hem de kurs süresinde vatandaşlara 75 TL ücret ödemektedir. 2018 yılı başında gelen bu açıklama sonrası on binlerce işsiz vatandaş, işbaşı kurslarının hangi İllerde olduğunu, hangi meslekler için işbaşı eğitim verildiği, bu kurslara başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak şu anda devam eden işbaşı eğitim kurslarını takipçilerimiz için derledik.

Başvuru Şartları

İşbaşı eğitim ile hem meslek öğrenmek, hem de maaş almak için 18 şke 29 yaş arasında olmak ve İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak şartları aranmaktadır. Bu şartları taşıyan vatandaşlar, aşağıdaki İllerinde bulunan Çalışma ve İş Kurumunu (İŞKUR) ziyaret ederek müracaatlarını yapabilirler.

Kurs süreleri, verilen eğitime göredeğişiklik göstermektedir. Genel olarak 6 ile 8 ay arasında işsiz vatandaşlar, eğitimlere katılarak meslek sahibi olacak ve kursların bitiminden sonra İŞKUR aracılığıyla sürekl iş sahibi olabilecekler.

Devam Eden Başvurular

AYDIN NAZİLLİ Muhasebe Yardımcı Elemanı 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) AYDIN NAZİLLİ Kasiyer 01.02.2018 26.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) ANKARA ETİMESGUT Çocuk Gelişim Elemanı 29.01.2018 29.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) BURSA NİLÜFER Metal Sac İşleme İşçisi 26.01.2018 26.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) MERSİN AKDENİZ Konfeksiyon İşçisi 25.01.2018 25.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) İZMİR KARABAĞLAR Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 05.02.2018 02.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ ADANA CEYHAN Reyon Görevlisi 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) MUĞLA ULA Kadın İş Giysileri Dikimi Elemanı 12.02.2018 12.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ ELAZIĞ ELAZIĞ MERKEZ Hamurkar 26.01.2018 26.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) ELAZIĞ KOVANCILAR Ağ Teknolojileri Elemanı 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ ANKARA KEÇİÖREN Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) ANKARA ETİMESGUT Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) İZMİR ÇİĞLİ Sekreter 05.02.2018 05.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) ADIYAMAN SAMSAT Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 06.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ IĞDIR IĞDIR MERKEZ Hamurkar 25.01.2018 25.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

IĞDIR IĞDIR MERKEZ Hamurkar 25.01.2018 25.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) SİVAS SİVAS MERKEZ Tel Kırma Nakışçısı 14.02.2018 06.02.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA ADIYAMAN SAMSAT Bez Bebek Yapımcısı 05.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR KARABAĞLAR Manikürcü-Pedikürcü 12.02.2018 12.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR KARABAĞLAR Aşçı Yardımcısı 12.02.2018 09.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR KARABAĞLAR Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi 12.02.2018 11.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ MUŞ MUŞ MERKEZ Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) 12.02.2018 03.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ ELAZIĞ AĞIN Aşçı Yardımcısı 05.02.2018 05.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ IĞDIR IĞDIR MERKEZ Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci 25.01.2018 25.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) IĞDIR IĞDIR MERKEZ Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 25.01.2018 25.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) IĞDIR IĞDIR MERKEZ Kesimci (Konfeksiyon) 09.02.2018 06.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ TRABZON ORTAHİSAR Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci) 05.02.2018 02.02.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA IĞDIR IĞDIR MERKEZ Kalite Kontrolcü-Tekstil 25.01.2018 25.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) TRABZON ORTAHİSAR Mekik Dokumacı 05.02.2018 02.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ Satış Temsilcisi / Plasiyer 05.02.2018 05.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

İZMİR ÇİĞLİ Satış Temsilcisi / Plasiyer 05.02.2018 05.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) TOKAT TURHAL Yöresel Bez Dokumacısı 13.02.2018 09.02.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA ANKARA YENİMAHALLE Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) ŞANLIURFA BOZOVA Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 01.02.2018 30.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ TOKAT TURHAL Hereke / İpek Halı Dokumacısı 07.02.2018 05.02.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA ANKARA YENİMAHALLE İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı 26.01.2018 26.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) İZMİR KARABAĞLAR Pastacı Yardımcısı 05.02.2018 04.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ UŞAK UŞAK MERKEZ Garson (Servis Elemanı) 26.01.2018 25.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) SAMSUN BAFRA Dokuma Konfeksiyon Makineci 05.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) 05.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA ANKARA YENİMAHALLE Pastacı Yardımcısı 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) İZMİR BORNOVA Muhasebe Meslek Elemanı 29.01.2018 27.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) SAMSUN İLKADIM Kuyumcu-Altın Ve Gümüş İşleme 05.02.2018 29.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ BATMAN BATMAN MERKEZ Dokuma Konfeksiyon Makineci 01.02.2018 28.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ ANTALYA MURATPAŞA Büro Memuru (Genel) 01.02.2018 31.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

ANTALYA Büro Memuru (Genel) 01.02.2018 31.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) İZMİR Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 05.02.2018 04.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ BAYBURT Çini İşlemecisi 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA YALOVA Muhasebe Yardımcı Elemanı 26.01.2018 25.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) YALOVA İplik Bitim İşleri Operatörü 29.01.2018 26.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ ADIYAMAN El Nakışçısı 01.02.2018 28.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ ADIYAMAN Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı 01.02.2018 28.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ SİİRT Antep Fıstığı Yetiştiricisi 05.02.2018 30.01.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA SİİRT Asma Yetiştiricisi 06.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA ADIYAMAN Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı 01.02.2018 30.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ ADIYAMAN Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı 01.02.2018 30.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ ADIYAMAN Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı 01.02.2018 30.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ SAMSUN El Nakışçısı 06.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ MUŞ Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) 12.02.2018 02.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ ANTALYA Servis Komisi 29.01.2018 29.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

ANTALYA KEMER/ANTALYA Servis Komisi 29.01.2018 29.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) BATMAN BATMAN MERKEZ Dokuma Konfeksiyon Makineci 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ ADIYAMAN SİNCİK Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 01.02.2018 29.01.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA İZMİR KARABAĞLAR Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 05.02.2018 02.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ ADIYAMAN SİNCİK Yöresel Kilim Dokuyucusu 01.02.2018 29.01.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA ERZURUM YAKUTİYE Müşteri Temsilcisi 25.01.2018 25.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) ERZURUM YAKUTİYE Pasta Ustası 25.01.2018 25.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) ANKARA ALTINDAĞ Psikolog 01.02.2018 31.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) BAYBURT BAYBURT MERKEZ Makine Nakışçısı 19.02.2018 19.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ BAYBURT AYDINTEPE Yöresel Kilim Dokuyucusu 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ MALATYA YEŞİLYURT/MALATYA İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 25.01.2018 25.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) TRABZON ORTAHİSAR Pastacı Yardımcısı 01.02.2018 30.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ HATAY YAYLADAĞI Elma Yetiştiricisi 29.01.2018 26.01.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA HATAY YAYLADAĞI Örtüaltı Sebze Yetiştiricisi (Seracı) 29.01.2018 26.01.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA ANKARA ETİMESGUT İşletmeci 05.02.2018 05.02.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

ANKARA ETİMESGUT İşletmeci 05.02.2018 05.02.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI NEVŞEHİR ACIGÖL Sır Üstü Dekorlamacı 01.02.2018 29.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ BOLU BOLU MERKEZ Ön Muhasebeci 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) NEVŞEHİR ACIGÖL Dekoratif Ahşap Süslemeci 05.02.2018 29.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ NEVŞEHİR NEVŞEHİR MERKEZ Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı 05.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA NEVŞEHİR NEVŞEHİR MERKEZ Dekoratif Ahşap Süslemeci 05.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA NEVŞEHİR NEVŞEHİR MERKEZ Kurdelacı (Elle) 05.02.2018 01.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ NEVŞEHİR NEVŞEHİR MERKEZ Makastar-Tekstil 05.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ TRABZON YOMRA Tekne/Gemi Modelcisi (Ahşap) 02.02.2018 01.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ NEVŞEHİR NEVŞEHİR MERKEZ Tığ Örgücü 05.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ ANKARA KAHRAMAN KAZAN Gıda Kontrol Elemanı 01.02.2018 31.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) BAYBURT DEMİRÖZÜ El Nakışçısı 08.02.2018 08.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ AKSARAY AKSARAY MERKEZ Dokuma Konfeksiyon Makineci 05.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ BAYBURT DEMİRÖZÜ Kırkyamacı (Patchwork) 08.02.2018 08.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İSTANBUL ÇATALCA İşletmeci 29.01.2018 29.01.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

İSTANBUL ÇATALCA İşletmeci 29.01.2018 29.01.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI SAMSUN İLKADIM İşletmeci 06.02.2018 31.01.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI SİVAS SİVAS MERKEZ Bünyan Halı Dokumacısı 12.02.2018 04.02.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA SAMSUN CANİK Çocuk Gelişim Elemanı 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA BAYBURT AYDINTEPE Çini İşlemecisi 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ ŞANLIURFA EYYÜBİYE Seramik Dekoratörü 01.02.2018 28.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ SAMSUN CANİK Klarnet Sanatçısı (Klarnetçi) 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA ŞANLIURFA EYYÜBİYE Dokuma Konfeksiyon Makineci 01.02.2018 28.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ TRABZON SÜRMENE Ahşap Yakmacı 05.02.2018 31.01.2018 Açılmış ENGELLİ KURSU/KURUM KAYNAKLI KÜTAHYA TAVŞANLI İşletmeci 01.02.2018 25.01.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI İSTANBUL ÇATALCA İşletmeci 29.01.2018 29.01.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI İSTANBUL ÇATALCA İşletmeci 29.01.2018 29.01.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI BOLU BOLU MERKEZ Konfeksiyon İşçisi 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) İSTANBUL KADIKÖY Muhasebe Meslek Elemanı 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) ELAZIĞ ELAZIĞ MERKEZ Erkek Giyim Modelisti 29.01.2018 26.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ

ELAZIĞ ELAZIĞ MERKEZ Erkek Giyim Modelisti 29.01.2018 26.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ TRABZON ÇAYKARA Yöresel Kilim Dokuyucusu 12.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA BAYBURT BAYBURT MERKEZ Takı İmalatçısı 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA SİNOP BOYABAT Sekreter 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR MERKEZ İşletmeci 13.02.2018 12.02.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI SAMSUN VEZİRKÖPRÜ Dokuma Konfeksiyon Makineci 01.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ İZMİR ÇİĞLİ Elektrik Teknisyeni 01.02.2018 31.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) SAMSUN CANİK Aşçı Yardımcısı 01.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ DÜZCE ÇİLİMLİ Cam Süsleyicisi (Elle) 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ SAMSUN YAKAKENT Bahçecilik Teknisyeni 05.02.2018 30.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise) 05.02.2018 25.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ SAMSUN KAVAK Yöresel Kilim Dokuyucusu 05.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA SAMSUN YAKAKENT Geleneksel El Sanatları Teknikeri 05.02.2018 30.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ ANKARA ALTINDAĞ Eczacı 15.02.2018 15.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) SAMSUN İLKADIM El Nakışçısı 14.02.2018 14.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ

SAMSUN İLKADIM El Nakışçısı 14.02.2018 14.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ SİNOP SİNOP MERKEZ Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) ANKARA ALTINDAĞ Eczacı 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) SİNOP SİNOP MERKEZ Elektrikçi (Genel) 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) HATAY YAYLADAĞI İşletmeci 19.02.2018 14.02.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HATAY YAYLADAĞI İşletmeci 05.02.2018 31.01.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI ANTALYA KEPEZ Servis Komisi 05.02.2018 05.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ AYDIN EFELER Keçe Aksesuarları Yapımcısı 01.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ ADANA SEYHAN Kasiyer 19.02.2018 09.02.2018 Açılmış ENGELLİ KURSU/KOMİSYON KAYNAKLI AMASYA AMASYA MERKEZ Aşçı Yamağı (Çırağı) 05.02.2018 26.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ YOZGAT YOZGAT MERKEZ İşletmeci 21.02.2018 21.02.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI YOZGAT ÇEKEREK Bindallı (üç etek) Yapımcısı 05.02.2018 05.02.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA YOZGAT YOZGAT MERKEZ İşletmeci 07.02.2018 07.02.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI TRABZON ORTAHİSAR İşletmeci 30.01.2018 26.01.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI MERSİN BOZYAZI İşletmeci 03.02.2018 26.01.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

MERSİN BOZYAZI İşletmeci 03.02.2018 26.01.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI KARABÜK KARABÜK MERKEZ Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 01.02.2018 30.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ KARABÜK KARABÜK MERKEZ Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 01.02.2018 30.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ BATMAN BATMAN MERKEZ Usta Öğretici (Ön Büro Elemanlığı) 05.02.2018 29.01.2018 Açılmış ENGELLİ KURSU/KOMİSYON KAYNAKLI TRABZON ORTAHİSAR Takı İmalatçısı 01.02.2018 29.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ ADANA SARIÇAM Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ MUĞLA KÖYCEĞİZ Meyve Ağaçları Budamacısı 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA İSTANBUL FATİH İşletmeci 19.02.2018 16.02.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI İSTANBUL FATİH İşletmeci 05.02.2018 02.02.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI OSMANİYE OSMANİYE MERKEZ Gül Yetiştirme İşçisi 01.03.2018 01.03.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA MERSİN AKDENİZ Aşçı Yamağı (Çırağı) 05.02.2018 02.02.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA AMASYA AMASYA MERKEZ Yöresel Bez Dokumacısı 05.02.2018 26.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ SAMSUN BAFRA İşletmeci 08.02.2018 06.02.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI MERSİN AKDENİZ Dokuma Konfeksiyon Makineci 05.02.2018 02.02.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA ÇANKIRI KURŞUNLU İşletmeci 05.02.2018 26.01.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

ÇANKIRI KURŞUNLU İşletmeci 05.02.2018 26.01.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA SİNCAN Makine Bakımcı 01.02.2018 31.01.2018 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 17.12.2018 16.12.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 17.12.2018 16.12.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 03.12.2018 02.12.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 19.11.2018 18.11.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 05.11.2018 04.11.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 15.10.2018 14.10.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 01.10.2018 30.09.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 01.10.2018 30.09.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 17.09.2018 16.09.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 03.09.2018 02.09.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 02.07.2018 01.07.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 02.04.2018 01.04.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 19.03.2018 18.03.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ

İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 19.03.2018 18.03.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 05.03.2018 04.03.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 01.02.2018 31.01.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 03.12.2018 02.12.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 19.11.2018 18.11.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 05.11.2018 04.11.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 15.10.2018 14.10.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 17.09.2018 16.09.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 03.09.2018 02.09.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 16.07.2018 15.07.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 16.07.2018 15.07.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 02.07.2018 01.07.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 02.05.2018 01.05.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 02.05.2018 01.05.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ

İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 02.05.2018 01.05.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 02.04.2018 01.04.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 19.03.2018 18.03.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 05.03.2018 04.03.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 15.02.2018 14.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ İZMİR ÇİĞLİ İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 15.02.2018 14.02.2018 Açılmış MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ OSMANİYE OSMANİYE MERKEZ Gül Yetiştirme İşçisi 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış MEK/ÖZEL POLİTİKA ANKARA ÇANKAYA Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 01.02.2018 01.02.2018 Açılmış ENGELLİ KURSU/KOMİSYON KAYNAKLI İZMİR KARŞIYAKA İşletmeci 18.06.2018 17.06.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI İZMİR KARŞIYAKA İşletmeci 06.08.2018 05.08.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI İZMİR KARŞIYAKA İşletmeci 19.02.2018 16.02.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI İZMİR KARŞIYAKA İşletmeci 05.11.2018 04.11.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI İZMİR KARŞIYAKA İşletmeci 17.09.2018 16.09.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI İZMİR KARŞIYAKA İşletmeci 03.09.2018 02.09.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI İZMİR KARŞIYAKA İşletmeci 17.12.2018 16.12.2018 Açılmış GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

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