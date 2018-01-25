İŞKUR'dan İşsizlere Hem Kurs Hem Günlük 75 TL Destek-İşte Kursun Yapıldığı İller

25 Ocak 2018 Perşembe 17:33
Çalışma ve İş Kurumu, binlerce vatandaşa işbaşı eğitim ile hem meslek öğretiyor, hem de günlük 75 TL harçlık veiyor.
İşbaşı eğitim ile istihdam seferberliğinde üzerine düşen görevi yerine getirmek isteyen İŞKUR, bu kapsamda türkiye genelinde birçok İlde kurslar düzenlemekte ve bu kurslarla işsiz gençlere hem iş öğretip meslek sahibi etmekte, hem de kurs süresinde vatandaşlara 75 TL ücret ödemektedir. 2018 yılı başında gelen bu açıklama sonrası on binlerce işsiz vatandaş, işbaşı kurslarının hangi İllerde olduğunu, hangi meslekler için işbaşı eğitim verildiği, bu kurslara başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak şu anda devam eden işbaşı eğitim kurslarını takipçilerimiz için derledik.
Başvuru Şartları
İşbaşı eğitim ile hem meslek öğrenmek, hem de maaş almak için 18 şke 29 yaş arasında olmak ve İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak şartları aranmaktadır. Bu şartları taşıyan vatandaşlar, aşağıdaki İllerinde bulunan Çalışma ve İş Kurumunu (İŞKUR) ziyaret ederek müracaatlarını yapabilirler.
Kurs süreleri, verilen eğitime göredeğişiklik göstermektedir. Genel olarak 6 ile 8 ay arasında işsiz vatandaşlar, eğitimlere katılarak meslek sahibi olacak ve kursların bitiminden sonra İŞKUR aracılığıyla sürekl iş sahibi olabilecekler.
Devam Eden Başvurular
|AYDIN
|NAZİLLİ
|Muhasebe Yardımcı Elemanı
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|AYDIN
|NAZİLLİ
|Kasiyer
|01.02.2018
|26.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|ANKARA
|ETİMESGUT
|Çocuk Gelişim Elemanı
|29.01.2018
|29.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|BURSA
|NİLÜFER
|Metal Sac İşleme İşçisi
|26.01.2018
|26.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|MERSİN
|AKDENİZ
|Konfeksiyon İşçisi
|25.01.2018
|25.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|İZMİR
|KARABAĞLAR
|Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı
|05.02.2018
|02.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|ADANA
|CEYHAN
|Reyon Görevlisi
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|MUĞLA
|ULA
|Kadın İş Giysileri Dikimi Elemanı
|12.02.2018
|12.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|ELAZIĞ
|ELAZIĞ MERKEZ
|Hamurkar
|26.01.2018
|26.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|ELAZIĞ
|KOVANCILAR
|Ağ Teknolojileri Elemanı
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|ANKARA
|KEÇİÖREN
|Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|ANKARA
|ETİMESGUT
|Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|Sekreter
|05.02.2018
|05.02.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|ADIYAMAN
|SAMSAT
|Kadın Giyim Modelist Yardımcısı
|06.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|IĞDIR
|IĞDIR MERKEZ
|Hamurkar
|25.01.2018
|25.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|IĞDIR
|IĞDIR MERKEZ
|Hamurkar
|25.01.2018
|25.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|SİVAS
|SİVAS MERKEZ
|Tel Kırma Nakışçısı
|14.02.2018
|06.02.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|ADIYAMAN
|SAMSAT
|Bez Bebek Yapımcısı
|05.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|KARABAĞLAR
|Manikürcü-Pedikürcü
|12.02.2018
|12.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|KARABAĞLAR
|Aşçı Yardımcısı
|12.02.2018
|09.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|KARABAĞLAR
|Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi
|12.02.2018
|11.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|MUŞ
|MUŞ MERKEZ
|Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon)
|12.02.2018
|03.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|ELAZIĞ
|AĞIN
|Aşçı Yardımcısı
|05.02.2018
|05.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|IĞDIR
|IĞDIR MERKEZ
|Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci
|25.01.2018
|25.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|IĞDIR
|IĞDIR MERKEZ
|Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş
|25.01.2018
|25.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|IĞDIR
|IĞDIR MERKEZ
|Kesimci (Konfeksiyon)
|09.02.2018
|06.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|TRABZON
|ORTAHİSAR
|Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci)
|05.02.2018
|02.02.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|IĞDIR
|IĞDIR MERKEZ
|Kalite Kontrolcü-Tekstil
|25.01.2018
|25.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|TRABZON
|ORTAHİSAR
|Mekik Dokumacı
|05.02.2018
|02.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|05.02.2018
|05.02.2018
|Açılmış
|
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|05.02.2018
|05.02.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|TOKAT
|TURHAL
|Yöresel Bez Dokumacısı
|13.02.2018
|09.02.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|ŞANLIURFA
|BOZOVA
|Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı
|01.02.2018
|30.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|TOKAT
|TURHAL
|Hereke / İpek Halı Dokumacısı
|07.02.2018
|05.02.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı
|26.01.2018
|26.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|İZMİR
|KARABAĞLAR
|Pastacı Yardımcısı
|05.02.2018
|04.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|UŞAK
|UŞAK MERKEZ
|Garson (Servis Elemanı)
|26.01.2018
|25.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|SAMSUN
|BAFRA
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|05.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|KAHRAMANMARAŞ
|PAZARCIK
|Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)
|05.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Pastacı Yardımcısı
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|İZMİR
|BORNOVA
|Muhasebe Meslek Elemanı
|29.01.2018
|27.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|SAMSUN
|İLKADIM
|Kuyumcu-Altın Ve Gümüş İşleme
|05.02.2018
|29.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|BATMAN
|BATMAN MERKEZ
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|01.02.2018
|28.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|ANTALYA
|MURATPAŞA
|Büro Memuru (Genel)
|01.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|ANTALYA
|Büro Memuru (Genel)
|01.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|İZMİR
|Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi
|05.02.2018
|04.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|BAYBURT
|Çini İşlemecisi
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|YALOVA
|Muhasebe Yardımcı Elemanı
|26.01.2018
|25.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|YALOVA
|İplik Bitim İşleri Operatörü
|29.01.2018
|26.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|ADIYAMAN
|El Nakışçısı
|01.02.2018
|28.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|ADIYAMAN
|Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı
|01.02.2018
|28.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|SİİRT
|Antep Fıstığı Yetiştiricisi
|05.02.2018
|30.01.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|SİİRT
|Asma Yetiştiricisi
|06.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|ADIYAMAN
|Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı
|01.02.2018
|30.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|ADIYAMAN
|Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı
|01.02.2018
|30.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|ADIYAMAN
|Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı
|01.02.2018
|30.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|SAMSUN
|El Nakışçısı
|06.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|MUŞ
|Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon)
|12.02.2018
|02.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|ANTALYA
|Servis Komisi
|29.01.2018
|29.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|ANTALYA
|KEMER/ANTALYA
|Servis Komisi
|29.01.2018
|29.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|BATMAN
|BATMAN MERKEZ
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|ADIYAMAN
|SİNCİK
|Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı
|01.02.2018
|29.01.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|İZMİR
|KARABAĞLAR
|Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi
|05.02.2018
|02.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|ADIYAMAN
|SİNCİK
|Yöresel Kilim Dokuyucusu
|01.02.2018
|29.01.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|ERZURUM
|YAKUTİYE
|Müşteri Temsilcisi
|25.01.2018
|25.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|ERZURUM
|YAKUTİYE
|Pasta Ustası
|25.01.2018
|25.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|ANKARA
|ALTINDAĞ
|Psikolog
|01.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|BAYBURT
|BAYBURT MERKEZ
|Makine Nakışçısı
|19.02.2018
|19.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|BAYBURT
|AYDINTEPE
|Yöresel Kilim Dokuyucusu
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|MALATYA
|YEŞİLYURT/MALATYA
|İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
|25.01.2018
|25.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|TRABZON
|ORTAHİSAR
|Pastacı Yardımcısı
|01.02.2018
|30.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|HATAY
|YAYLADAĞI
|Elma Yetiştiricisi
|29.01.2018
|26.01.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|HATAY
|YAYLADAĞI
|Örtüaltı Sebze Yetiştiricisi (Seracı)
|29.01.2018
|26.01.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|ANKARA
|ETİMESGUT
|İşletmeci
|05.02.2018
|05.02.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|ANKARA
|ETİMESGUT
|İşletmeci
|05.02.2018
|05.02.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|NEVŞEHİR
|ACIGÖL
|Sır Üstü Dekorlamacı
|01.02.2018
|29.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|BOLU
|BOLU MERKEZ
|Ön Muhasebeci
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|NEVŞEHİR
|ACIGÖL
|Dekoratif Ahşap Süslemeci
|05.02.2018
|29.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR MERKEZ
|Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı
|05.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR MERKEZ
|Dekoratif Ahşap Süslemeci
|05.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR MERKEZ
|Kurdelacı (Elle)
|05.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR MERKEZ
|Makastar-Tekstil
|05.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|TRABZON
|YOMRA
|Tekne/Gemi Modelcisi (Ahşap)
|02.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR MERKEZ
|Tığ Örgücü
|05.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|ANKARA
|KAHRAMAN KAZAN
|Gıda Kontrol Elemanı
|01.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|BAYBURT
|DEMİRÖZÜ
|El Nakışçısı
|08.02.2018
|08.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|AKSARAY
|AKSARAY MERKEZ
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|05.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|BAYBURT
|DEMİRÖZÜ
|Kırkyamacı (Patchwork)
|08.02.2018
|08.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İSTANBUL
|ÇATALCA
|İşletmeci
|29.01.2018
|29.01.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|İSTANBUL
|ÇATALCA
|İşletmeci
|29.01.2018
|29.01.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|SAMSUN
|İLKADIM
|İşletmeci
|06.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|SİVAS
|SİVAS MERKEZ
|Bünyan Halı Dokumacısı
|12.02.2018
|04.02.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|SAMSUN
|CANİK
|Çocuk Gelişim Elemanı
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|BAYBURT
|AYDINTEPE
|Çini İşlemecisi
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|ŞANLIURFA
|EYYÜBİYE
|Seramik Dekoratörü
|01.02.2018
|28.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|SAMSUN
|CANİK
|Klarnet Sanatçısı (Klarnetçi)
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|ŞANLIURFA
|EYYÜBİYE
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|01.02.2018
|28.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|TRABZON
|SÜRMENE
|Ahşap Yakmacı
|05.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|ENGELLİ KURSU/KURUM KAYNAKLI
|KÜTAHYA
|TAVŞANLI
|İşletmeci
|01.02.2018
|25.01.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|İSTANBUL
|ÇATALCA
|İşletmeci
|29.01.2018
|29.01.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|İSTANBUL
|ÇATALCA
|İşletmeci
|29.01.2018
|29.01.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|BOLU
|BOLU MERKEZ
|Konfeksiyon İşçisi
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|Muhasebe Meslek Elemanı
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|ELAZIĞ
|ELAZIĞ MERKEZ
|Erkek Giyim Modelisti
|29.01.2018
|26.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|ELAZIĞ
|ELAZIĞ MERKEZ
|Erkek Giyim Modelisti
|29.01.2018
|26.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|TRABZON
|ÇAYKARA
|Yöresel Kilim Dokuyucusu
|12.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|BAYBURT
|BAYBURT MERKEZ
|Takı İmalatçısı
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|SİNOP
|BOYABAT
|Sekreter
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|ESKİŞEHİR
|ESKİŞEHİR MERKEZ
|İşletmeci
|13.02.2018
|12.02.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|SAMSUN
|VEZİRKÖPRÜ
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|01.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|Elektrik Teknisyeni
|01.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|SAMSUN
|CANİK
|Aşçı Yardımcısı
|01.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|DÜZCE
|ÇİLİMLİ
|Cam Süsleyicisi (Elle)
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|SAMSUN
|YAKAKENT
|Bahçecilik Teknisyeni
|05.02.2018
|30.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|NEVŞEHİR
|HACIBEKTAŞ
|Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise)
|05.02.2018
|25.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|SAMSUN
|KAVAK
|Yöresel Kilim Dokuyucusu
|05.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|SAMSUN
|YAKAKENT
|Geleneksel El Sanatları Teknikeri
|05.02.2018
|30.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|ANKARA
|ALTINDAĞ
|Eczacı
|15.02.2018
|15.02.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|SAMSUN
|İLKADIM
|El Nakışçısı
|14.02.2018
|14.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|SAMSUN
|İLKADIM
|El Nakışçısı
|14.02.2018
|14.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|SİNOP
|SİNOP MERKEZ
|Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|ANKARA
|ALTINDAĞ
|Eczacı
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|SİNOP
|SİNOP MERKEZ
|Elektrikçi (Genel)
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|HATAY
|YAYLADAĞI
|İşletmeci
|19.02.2018
|14.02.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|HATAY
|YAYLADAĞI
|İşletmeci
|05.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|ANTALYA
|KEPEZ
|Servis Komisi
|05.02.2018
|05.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|AYDIN
|EFELER
|Keçe Aksesuarları Yapımcısı
|01.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|ADANA
|SEYHAN
|Kasiyer
|19.02.2018
|09.02.2018
|Açılmış
|ENGELLİ KURSU/KOMİSYON KAYNAKLI
|AMASYA
|AMASYA MERKEZ
|Aşçı Yamağı (Çırağı)
|05.02.2018
|26.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|YOZGAT
|YOZGAT MERKEZ
|İşletmeci
|21.02.2018
|21.02.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|YOZGAT
|ÇEKEREK
|Bindallı (üç etek) Yapımcısı
|05.02.2018
|05.02.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|YOZGAT
|YOZGAT MERKEZ
|İşletmeci
|07.02.2018
|07.02.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|TRABZON
|ORTAHİSAR
|İşletmeci
|30.01.2018
|26.01.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|MERSİN
|BOZYAZI
|İşletmeci
|03.02.2018
|26.01.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|MERSİN
|BOZYAZI
|İşletmeci
|03.02.2018
|26.01.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|KARABÜK
|KARABÜK MERKEZ
|Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
|01.02.2018
|30.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|KARABÜK
|KARABÜK MERKEZ
|Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
|01.02.2018
|30.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|BATMAN
|BATMAN MERKEZ
|Usta Öğretici (Ön Büro Elemanlığı)
|05.02.2018
|29.01.2018
|Açılmış
|ENGELLİ KURSU/KOMİSYON KAYNAKLI
|TRABZON
|ORTAHİSAR
|Takı İmalatçısı
|01.02.2018
|29.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|ADANA
|SARIÇAM
|Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ
|MUĞLA
|KÖYCEĞİZ
|Meyve Ağaçları Budamacısı
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|İSTANBUL
|FATİH
|İşletmeci
|19.02.2018
|16.02.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|İSTANBUL
|FATİH
|İşletmeci
|05.02.2018
|02.02.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|OSMANİYE
|OSMANİYE MERKEZ
|Gül Yetiştirme İşçisi
|01.03.2018
|01.03.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|MERSİN
|AKDENİZ
|Aşçı Yamağı (Çırağı)
|05.02.2018
|02.02.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|AMASYA
|AMASYA MERKEZ
|Yöresel Bez Dokumacısı
|05.02.2018
|26.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|SAMSUN
|BAFRA
|İşletmeci
|08.02.2018
|06.02.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|MERSİN
|AKDENİZ
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|05.02.2018
|02.02.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|ÇANKIRI
|KURŞUNLU
|İşletmeci
|05.02.2018
|26.01.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|ÇANKIRI
|KURŞUNLU
|İşletmeci
|05.02.2018
|26.01.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|ANKARA
|SİNCAN
|Makine Bakımcı
|01.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|17.12.2018
|16.12.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|17.12.2018
|16.12.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|03.12.2018
|02.12.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|19.11.2018
|18.11.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|05.11.2018
|04.11.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|15.10.2018
|14.10.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|01.10.2018
|30.09.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|01.10.2018
|30.09.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|17.09.2018
|16.09.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|03.09.2018
|02.09.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|02.07.2018
|01.07.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|02.04.2018
|01.04.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|19.03.2018
|18.03.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|19.03.2018
|18.03.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|05.03.2018
|04.03.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|01.02.2018
|31.01.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|03.12.2018
|02.12.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|19.11.2018
|18.11.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|05.11.2018
|04.11.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|15.10.2018
|14.10.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|17.09.2018
|16.09.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|03.09.2018
|02.09.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|16.07.2018
|15.07.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|16.07.2018
|15.07.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|02.07.2018
|01.07.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|02.05.2018
|01.05.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|02.05.2018
|01.05.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|02.05.2018
|01.05.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|02.04.2018
|01.04.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|19.03.2018
|18.03.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|05.03.2018
|04.03.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|15.02.2018
|14.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|15.02.2018
|14.02.2018
|Açılmış
|MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ
|OSMANİYE
|OSMANİYE MERKEZ
|Gül Yetiştirme İşçisi
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|MEK/ÖZEL POLİTİKA
|ANKARA
|ÇANKAYA
|Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)
|01.02.2018
|01.02.2018
|Açılmış
|ENGELLİ KURSU/KOMİSYON KAYNAKLI
|İZMİR
|KARŞIYAKA
|İşletmeci
|18.06.2018
|17.06.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|İZMİR
|KARŞIYAKA
|İşletmeci
|06.08.2018
|05.08.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|İZMİR
|KARŞIYAKA
|İşletmeci
|19.02.2018
|16.02.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|İZMİR
|KARŞIYAKA
|İşletmeci
|05.11.2018
|04.11.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|İZMİR
|KARŞIYAKA
|İşletmeci
|17.09.2018
|16.09.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|İZMİR
|KARŞIYAKA
|İşletmeci
|03.09.2018
|02.09.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
|İZMİR
|KARŞIYAKA
|İşletmeci
|17.12.2018
|16.12.2018
|Açılmış
|GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
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