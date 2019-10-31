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İŞKUR'dan işsizlere 3 bin 41 TL! İşte işsizlere sağlanan destekler...

İşsiz kalanlara 10 aya varan maaş verilirken, isteyenler bu sürede İŞKUR'un kurslarına katılıp aylık ödemeyi 3 bin 41 liraya kadar çıkartabiliyor. Peki, bu imkanda işsiz kalan herkes faydalanabilir mi? Gerekli şartlar nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları cevapladı. İşte işsizlere sağlanan destekler...

İŞKUR'dan işsizlere 3 bin 41 TL! İşte işsizlere sağlanan destekler...

İşsiz kalanlara 10 aya varan maaş verilirken, isteyenler bu sürede İŞKUR'un kurslarına katılıp aylık ödemeyi 3 bin 41 liraya kadar çıkartabiliyor. Peki, bu imkanda işsiz kalan herkes faydalanabilir mi? Gerekli şartlar nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları cevapladı. İşte işsizlere sağlanan destekler...

31 Ekim 2019 Perşembe 08:33
İŞKUR'dan işsizlere 3 bin 41 TL! İşte işsizlere sağlanan destekler...

İstihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulamaya imza atılırken, işsiz kalanlar için de çeşitli destek mekanizmaları devreye giriyor. İşte işsizlere sağlanan destekler...

10 AY MAAŞ: İşsizler belli prim şartlarını tamamladıklarında, çalışma sürelerine göre 10 aya kadar süreyle maaş alabiliyor. Bu maaştan sadece damga vergisi kesiliyor. İşçiye aylık net bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında ödeme yapılıyor.

İŞBAŞI EĞİTİMİ VE AYDA BİN 10 TL HARÇLIK: İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. Alanına göre 3-9 ay süren işbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor.

Günlük 77,70 lira ödenirken; bu rakam işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 lira. Aylık bin 10 lira cep harçlığı imkanı oluyor. Böylece işsizlerin aylık geliri harçlık ve işsizlik maaşıyla 3 bin 41 lirayı buluyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ: İŞKUR işsizlere danışmanlık hizmeti de veriyor. İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor.

ANNELERE 400 TL KREŞ DESTEĞİ: Sanayi mesleklerinde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına ve kurslara katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira ödeme yapılıyor.

SAĞLIK PRİMLERİ ÖDENİYOR: İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programlarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri karşılanıyor.

Böylece bu süre içinde işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabiliyor.

MESLEK EĞİTİM KURSU: Kuruma kayıtlı işsiz olanlar, 15 yaşını tamamlamak, yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, işverenin aradığı özel şartları taşımak şartlarıyla açılacak kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor.

urslar, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor. Kursiyer zaruri gideri günlük 30 ila 50 lira arasında değişiyor.

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