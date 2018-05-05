İŞKUR'dan İşsizlere 1623 TL Maaş-İşte Şartlar

İşsizlik maaşı binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor.

Devlet, işsiz kalan vatandaşların geçimlerini asgari şekilde devam ettirmeleri için işsizlik maaşı vermektedir. Bu uygulamadan faydalanmak için vatandaşların bazı kriterleri taşıyor olması gerekmektedir.

KİMLERE İŞSİZLİK MAAŞI VERİLİR?

Devlet tarafından işsiz vatandaşlara verilen bu maaştan faydalanmak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor. Ancak kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız durumunda, yani, iş yerinin iflas etmesi, haksız yere işten kovulmanız gibi kendi isteğiniz dışında gerçekleşen olaylarla işsiz kalmanız gerekiyor. İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekmektedir ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortatı prim ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.

10 AYA KADAR MAAŞ

Eğer bu durumları yaşayan kişilerden biriyseniz bulunduğunuz statüye göre on aya kadar maaş alabileceksiniz. İşsizlik maaşı başvurusu için ise işten çıkarıldıktan sonraki otuz gün içerisinde İŞKUR'a müracaat etmeniz gerekmektedir. Eğer şahsen gidemiyorsanız, 'www.iskur.gov.tr' üzerinden de başvurunuzu yapabilirsiniz.

Edinilen bilgiye göre; işten ayrılmadan önce son 120 gün olan eksiksiz prim ödeme süresinin 30 güne, son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartının da 100 güne çekilmesi, kendi kusuru dışında işten çıkarılma şartının kaldırılması üzerinde duruluyor.

İşsizlik maaşının süresinin uzatılması ve tutarının artırılması da gündemde.

ÜCRET NE KADAR?

Mevcut sistemde işsizlik maaşı bağlanırken son 4 aylık dönemdeki ortalama brüt kazanca bakılıyor. Kazancın yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. Maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.

PRİM ARTTIKÇA MAAŞ SÜRESİ DE ARTIYOR

İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça maaş süresi de artıyor. Buna göre; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

2018 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı 2018 yılında en düşük 705 lira 60 kuruştan 805 lira 44 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da bin 411 lira 20 kuruş seviyesinden bin 623 lira 88 kuruş seviyesine çıktı.

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