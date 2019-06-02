İşe alınacakların listesini AKP teşkilatı gönderiyor

31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan’ın Posof ilçesini kazanan Ak Parti'nin İŞKUR aracılığıyla işe alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. CHP Posof İlçe Başkanı Ocak, işe alımlarda partizanlık yapıldığını belirterek "AKP teşkilatı liste gönderiyor ona göre alımlar yapılıyor." dedi.

Kurumlara yapılan işe alımlarda yaşları 65'i geçen kişilerin de yer aldığı belirtildi. CHP Posof İlçe Başkanı Erkan Ocak, “AKP kendine göre, istediği kişileri İŞKUR üzerinden işe koyuyor. Seçim vaadini bu gibi usulsüzlüklerle yerine getiriyor. Genç nüfusun çoğunlukta olduğu bir yerde gençler işsiz, emekliler çalışıyor.” diye konuştu.

‘AKP TEŞKİLATI LİSTE GÖNDERİYOR ONA GÖRE ALIMLAR YAPILIYOR’

CHP Posof İlçe Başkanı Ocak’ın, İŞKUR üzerinden resmi kurumlara alınanların listesini Posof Kaymakamlığı’ndan aldığı aktarıldı. Listede emekli ve esnaf olan 65-70 yaşındaki kişilere istihdam alanı oluşturulmasına tepki gösteren Ocak, “Elimdeki liste resmi bir liste. Bu listedeki isimlerin bazıları 65 yaş üstü. Bir çoğu emekli veya memur eşleri. Yapılan şey doğru değil. Burası genç nüfusun yoğunlukta olduğu bir ilçe. Gençler iş bulamadığı için göç ediyor. Torunun çalışacağı yerde ninesi çalışıyor. Partizanlık yapılıyor. Bu durum İŞKUR’un işini doğru yapmadığını ortaya koyuyor. AKP teşkilatı liste gönderiyor ona göre alımlar yapılıyor. Ellerini vicdanlarına koymuyorlar. İşi hak edene vermiyorlar” ifadelerini kullandı.

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