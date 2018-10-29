İşçiye, Emekliye, Memura, Dar Gelirliye Reform Paketi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2019 Programının detayları belli oldu.

İşçiye, emekliye, memura, dar gelirliye kısacası toplumun her kesimini ilgilendiren Cumhurbaşkanlığı 2019 programının detaylarını inceleyen uzmanlar programın reform nitteliğinde olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı'ndaki önemli düzenlemelerden bazıları şöyle:

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ DESTEĞİ

Aylık kazancı düşük olan aileler için kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerinden en üst seviye yararlanması sağlanacak. Kreş ve gündüz bakım evi hizmetinden yararlanan ailelerin özellikle annelerin istihdama kazandırılması hedefleniyor.

MEMURA ESNEK ÇALIŞMA VE ÖDÜL SİSTEMİ

Kamuda çalışan kamu personellerinin yönetimi konusunda etkili bir insan kaynakları planlaması yapabilmek için esnek çalışma modelleri üzerinde detaylı çalışmalar yürütülecek. Yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılacak ve bu çalışmaların titizlikle yürütülmesi için modeller geliştirilecek. İnsan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacak. Bu sayede tüm emeklilerin olumsuz enflasyon şartlarından etkilenmemesi sağlanacak.

EMEKLİ MAAŞLARI KORUNACAK

SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşların aylıkları Ocak ve Temmuz'da önceki 6 aylık enflasyon oranları baz alınarak yükseltilecek. Memur ve memur emeklisi olan vatandaşların maaşları da Ocak ayında %4, Temmuz ayında % 5 oranında artırılacak. Ayrıca geçmiş 6 aylık dönemlerde oluşacak enflasyon farkları da memur emeklisi vatandaşların maaşlarında ek ilave olarak yansıtılacak.

DAR GELİRLİ VATANDAŞA EV

Dar gelirli vatandaşların, engelli, yaşlı, kadın vatandaşlar gibi dezavantajlı grup statüsünde bulunan vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için rapor hazırlanacak. Dar gelirli vatandaşın bütçesini sarsmayacak şekilde ev sahibi olması için rapor hazırlanıp uygulanabilirliği ölçülecek.

HER ÇALIŞAN KIDEM TAZMİNATI ALACAK

Sosyal tarafların mutabakatıyla bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı reformu yapılacak. Kıdem tazminatı alamayan tek bir çalışan bile kalmayacak. Bir gün bile çalışmış olan çalışanın da kıdem tazminatı alması sağlanacak. Bu konuda daha önce hazırladığımız Tüm çalışanları ilgilendiriyor; Kıdem Tazminatı Sistemi değişiyor başlıklı haberimizi okuyarak detaylara ulaşabilirsiniz.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK

2018 yılı için belirlenen 1 milyon kişiye istihdam hedefi 2019 yılında 1 milyon 439 kişiye istihdam olarak arttırılarak güncellendi. 2019 yılında işsiz vatandaşların iş sahibi olabilmeleri için yeni iş alanları oluşturulacak.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE OKUL YEMEĞİ

Cumhurbaşkanlığı programında öğrencileri ilgilendiren bir diğer önemli husus da ilköğretim eğitimi alan öğrencilere okul yemeği programı başlatılacak. Sağlık uzmanları tarafından belirlenecek sağlıklı beslenme programı kapsamında ilkokul öğrencilerine okul yemeği verilecek.

ÖĞRETMENLERE TEŞVİK

Öğretmenlik mesleğinin tercih edilebilir ve cazip hale getirilmesi için çalışmalar yapılacak. Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenler için teşvik mekanizması kurularak öğretmenlerin çalışma koşulları iyileştirilecek.