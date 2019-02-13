İşçinin gözü bu ikramiyede!

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçi statüsündeki kişilere devlet her yıl 52 günlük ilave tediye (ikramiye) ödemesi yapıyor. Belediye işçilerinin de ikramiye için bekleyişi devam ediyor...

Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci 2 Nisan 2018’de tamamlanmıştı. Taşeron işçilerin bir kısmı kamu kurumlarında istihdam edilirken yaklaşık 450 bini belediyenin iştirak şirketleri bünyesinde göreve başlamıştı. Posta'nın haberine göre kamuda çalışan işçi statüsündeki kişilere devlet her yıl 52 günlük ilave tediye (ikramiye) ödemesi yapıyor. Bu tutar da alınan maaşa göre 2500-4500 lira arasında değişiyor.

52 GÜNLÜK ÖDEME

Aylık 26 günlük çalışma üzerinden toplam 52 günlük ilave tediye, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenen tarihlerde yapılıyor. Bu yıl ilk taksit ödemesi 31 Ocak’ta yapılırken, ikinci taksit de 31 Mayıs’ta yapılacak. Ancak belediye kadrolarına geçen taşeronların çoğu ilave tediye alamadı. Buna karşılık kamu kurumlarına geçen taşeronlara 4 taksitte ilave tediye ödendi. Bu nedenle belediyedeki taşeron işçiler, haklarını yargı yoluyla aramaya başladı. Antalya Bölge İdare Mahkemesi (BAM) 9’uncu Hukuk Dairesi ile Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi’nin verdikleri son kararlar işçileri yeniden umutlandırdı.

YARGITAY KARARI

Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi’nin 27 Kasım 2018 tarihli, 2015/27985 esas ve 2018/21541 sayılı kararına konu davada taşeron belediye işçisi, ilave tediyenin kendisine de ödenmesini talep etti. Yargıtay, işçi lehine karar verdi. Yargıdan gelen lehteki kararlar işçileri ümitlendirdi. Belediyelerce kurulan şirketler üzerinden kadroya alınan ve sayıları 450 bini bulan eski taşeron işçileri, ilave tediye talebiyle dava açmaya başladı.

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