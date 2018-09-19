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İşçi ve Memurların Kıdem Tazminatında Değişiklik

Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan, kıdem tazminatının tavanının yüzde 8.65 artarak 5.434.42 liraya çıkarıldığını aktaran bir yazı kaleme aldı. Doğan, "2018 Temmuz-Aralık döneminde kıdem tazminatı alacak olanların hesaplamaları yeni rakam üzerinden yapılacak, böylece çalışanlar daha yüksek tazminat alabilecek" ifadelerini kullandı.

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İşçi ve Memurların Kıdem Tazminatında Değişiklik

Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan, kıdem tazminatının tavanının yüzde 8.65 artarak 5.434.42 liraya çıkarıldığını aktaran bir yazı kaleme aldı. Doğan, "2018 Temmuz-Aralık döneminde kıdem tazminatı alacak olanların hesaplamaları yeni rakam üzerinden yapılacak, böylece çalışanlar daha yüksek tazminat alabilecek" ifadelerini kullandı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:00
İşçi ve Memurların Kıdem Tazminatında Değişiklik

Hürriyet Gazetesi Noyan Doğan, "Çalışanlar yüksek tazminat alacak" başlıklı yazısında çalışanların mali ve sosyal haklarının Temmuz ayından itibaren değiştirildiğini aktardı.

"İster memur olsun ister işçi, tüm çalışanların sosyal güvenlik hakları ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor ve değişiklikleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor" ifadesini kullanan Noyan Doğan, yazısına şöyle devam etti:

"Peki, neler değişti? Memurların taban aylıkları ve kamuda sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı temmuz ayından itibaren yeniden belirlendi. Ayrıca yine sözleşmeli personelin tavan ve taban ücretleri de yılın ikince yarısında yüzde 8.65 oranında arttırıldı. Bu değişikliklerle birlikte işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı da arttırıldı. Buna göre, kıdem tazminatının tavanı 5.434,42 liraya çıkartıldı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 liraydı. Böylece yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı için ödenecek tavan tutarı yüzde 8.65 arttırılmış oldu. Yani, çalışanlar yılın ikinci yarısında daha yüksek kıdem tazminatı alabilecekler. Temmuz-Ağustos ayında tazminatını alanlar eksiklerini tamamlayacak."

Noyan Doğan, "Kıdem tazminatı hangi hallerde alınır?" sorusunu da şöyle cevapladı:

"Kıdem tazminatında birinci şart, işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurup emekli olanlar da tazminat alabiliyor. Altını bir kere daha çizeyim, kendi isteği ile istifa edenler tazminata hak kazanamıyor."

Yazının devamını okumak için tıklayınız.

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
işçi memurların kıdem tazminatında değişiklik
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