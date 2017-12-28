İşçi Maaşlarında 'Sinsi' Oyun! Sizin de Başınıza Gelebilir

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) Otomatik Geçiş kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde 2019 yılına kadar tamamiyle aktif olacak.

Bazı işverenlerin BES üzerinden işçilerin hakkını yediği iddia ediliyor. Tüm-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı işverenlerin, BES için çalışanlarından kestikleri primleri sisteme aktarmadığını, bu paraları kullandıklarını öne sürdü. Şahin, bazı işverenlerin BES ücretlerini işçi maaşlarından kestiğini, bunu fark eden kişilere de biz size geri ödyeceğiz diyerek oyaladıklarını söyledi.

Şahin, "Çalışanlar 'SGK'ya zararı olur mu?' diye soruştururken primlerin yatırılmadığını fark ediyor. İşverene durumu sorunca, 'Zaten vazgeçecektiniz, bu parayı size geri ödeyeceğiz.' diyor ve aylık taksitler halinde ödemeye başlıyor. Bu paraları kesip, kullanıp, 6 ay, 8 ay sonra ay ay yatırmak işçinin hakkını yemektir.Biz buradan yetkilileri ve sistemi ihlal eden işverenleri uyarıyoruz. Bu konu mutlaka denetlenmeli. Bu tür haksız kesintilerin cezasıyla birlikte işçiye iade edilmesi sağlanmalıdır.Özellikle taşeron işçilerden bu şikayetler geliyor." dedi.

Otomatik Katılım Nedir?

45 yaş altında, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışan kişilerin otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dâhil edildiği bir uygulamadır.

1 Ocak 2017'de hayata geçen Otomatik Katılım uygulamasına dâhil olan her işveren, çalışanları adına bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmak ve mevzuattaki kriterlere uyan çalışanları bu plana dâhil etmekle yükümlüdür. Otomatik Katılım sistemine dahil edilen çalışanların prime esas kazançlarının %3’ü her ay otomatik olarak Otomatik Katılım birikimlerine aktarılır. Çalışan dilerse bu tutarı işverini aracılığıyla artırabilir. Çalışanın maaşından kesilen katkı payları tercihine göre Faizli veya Faizsiz fonda birikerek değerlendirilir.

Otomatik Katılım uygulaması, ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki katılımcı sayısını artırarak çalışanların emekliliğe yönelik ek tasarruf yapmalarını ve ikinci bir gelir imkanı elde etmelerini hedefliyor.

Gönüllülük esasına dayalı olan uygulamada, çalışanlar dilerse 2 ay içerisinde herhangi bir kesinti olmadan sistemden çıkış yapabiliyor.

Tasarrufu bireysel ve makro ölçekte yaygınlaştırmayı hedefleyen Otomatik Katılım sayesinde, sisteme 14 milyon kişinin katılması ve 10 yıllık dönemde 90 milyar TL'lik tasarruf oluşturulması bekleniyor. Ayrıca Otomatik Katılım, ekonomiye de uzun vadeli kaynak sağlayıp dalgalanmaların önlenmesine önemli katkılarda bulunması hedefleniyor.

Otomatik Katılım, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, İtalya gibi birçok ülkede uygulanmakta olup ülke ölçeğinde tasarruflara büyük oranda katkı sağladığı gözlemleniyor.

Otomatik Katılım’a Kademeli Geçiş Takvimi

Tarih Özel Sektör Kamu Çalışan Sayısı Oranı (%) Ocak 2017 1.000 + 2.190.527 15 Nisan 2017 250-999 5018 Sayılı Kanun* 4.006.323 28 Temmuz 2017 100-249 1.514.052 11 Ocak 2018 50-99 Mahalli İdare + KİT 1.285.494 9 Temmuz 2018 10-49 2.701.698 19 Ocak 2019 5-9 2.470.123 17 TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI : 14.168.218 100

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA