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İşçi başına 13 bin 356 TL!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve ismine İstihdam seferberliği denilen yeni çalışmalar kapsamında birço destek sağlanmaya başlandı.

İşçi başına 13 bin 356 TL!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve ismine İstihdam seferberliği denilen yeni çalışmalar kapsamında birço destek sağlanmaya başlandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:12
İşçi başına 13 bin 356 TL!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve ismine İstihdam seferberliği denilen yeni çalışmalar kapsamında birço destek sağlanmaya başlandı. 

İstihdam seferberliğine 4 koldan destek sağlandı.

  • Nitelikli işgücü eğitim programları ile eleman yetiştirilecek. Kişi başına verilecek destek 16 bin 168 TL'yi bulacak.
  • Üç aylık ücret desteği (2 bin 21 TL) kapsamında kişi başına aylık bin 113 TL'lik prim ve vergiyi de devlet karşılayacak. İşçi başına 12 ayda toplam 13 bin 356 lira vergi ve prim desteği sağlanacak.
  • Ekonomik nedenlerle işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltan işverenin, 3 ay boyunca çalışanının ücretini devlet ödüyor.
  • 150 TL'lik asgari ücret desteği sağlanacak.
  • SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanıyor.
  • İşbaşı eğitim programlarına katılana aylık 2 bin 21 TL ödenecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.03.2019 10:28
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işçi başına bin tl
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