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İşçi alana kredi

Ziraat, Halkbank ve VakıfBank; 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmelere düşük faizli, uzun vadeli kredi verecek. Yeni paket kapsamında ilave işçi alımındaki maliyetler düşürülecek.

İşçi alana kredi

Ziraat, Halkbank ve VakıfBank; 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmelere düşük faizli, uzun vadeli kredi verecek. Yeni paket kapsamında ilave işçi alımındaki maliyetler düşürülecek.

22 Ekim 2019 Salı 08:44
İşçi alana kredi

Kamu bankalarının hazırladığı paket kapsamında 10 ve üstü işçi çalıştıran firmalara düşük faizli, vade avantajlı kredi kullandırılacak. Yeni istihdam sağlanması durumunda oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi; tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat, çağrı merkezleri ve bilişim başta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak. YEP'te yer alan yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik destek sağlanacak. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, 3 kamu bankasının istihdama destek için yeni bir paket üzerinde çalıştığını belirterek, Kısa zaman içerisinde Bakanlığımız açıklar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
işçi alana kredi
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