İşadamı Pazarı Satın Aldı-Tüm Vatandaşlara Bedava Dağıttı

Beyoğlu Tarlabaşı'nda kurulan pazardaki tüm ürünler, adının açıklanmasını istemeyen bir işadamı tarafından satın alındı ve vatandaşlara bedava dağıtıldı.

Ramazan ayı öncesi alışveriş için Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş pazarlara akın etti. Ancak İstanbul'da Tarlabaşı'nda bulunan pazara gelenler, büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Çünkü o pazarda her şey bedava olarak vatandaşlara dağıtıldı. Semt pazarında bulunan tezgahları satın alan bir işadamı, pazara gelen kişilerin ihtiyacı olan meyve ve sebzeyi bedava dağıttırdı.

Adının açıklanmamasını isteyen bir işadamı, Beyoğlu Tarlabaşı semt pazarında bulunan sebze ve meyve gibi gıda ürünlerinin satıldığı tezgahları satın alarak tüm ürünleri vatandaşlara bedava halde dağıttı.

100 TL MARKET KARTI

Yine aynı işadamının kurduğu vakıftan burs alan yaklaşık 100 öğrenci meyve ve sebzelerin dağıtımında görev aldı. Ayrıca Ramazan ayında vatandaşlara muhtarlıklar aracılığıyla 100 TL'lik market kartı dağıtılacağı belirtildi.

Vatandaşlar, etkinliği yapan şirketin yetkililerine teşekkür ederken, tezgahlarda bulunan sebze ve meyveler 2 saat içinde dağıtıldı.

Ürünlerin kısa süre içinde tükenmesine, pazara gelen kişilerin çevrelerindeki insanlara da haber vermesi de etkili oldu. Pazara gelen kişiler arasında zengin ve fakir ayrımının yapılmadığı, pazardaki ürünlerin herkese dağıtıldığı belirtildi.

İşadamının kurduğu vakfından burs alarak okumakta olan Rojbin Epözdemir isimli öğrenci şu açıklamayı yaptı:

"Bize burs veren hayırsever işadamı Ramazan ayı öncesi bütün pazarı satın aldı. Bizde burs alan öğrenciler olarak yaklaşık 100 kişi, sebze ve meyve ihtiyacı olanlara dağıtımını sağladık. Bunun dışında bir marketten 100 TL'lik kartlar hazırlandı. Onları da belli başlı muhtarlıklara vereceğiz. İhtiyacı olan aileler tespit edilip 1 ay içinde onlara dağıtılacak. Bu da Ramazan ayı için yapılan bir etkinlik''

Vakıfta gönüllü olarak çalışmakta olan Şeyda Medine Bakan isimli kişi de şu ifadeleri kullandı: ''Buradaki halka, ücretsiz olarak meyve ve sebze dağıtımı yaptık. Ayrıca 100 TL değerinde market kart veriyoruz . Bunu her sene gerçekleştiriyoruz. İhtiyacı olan farklı semtlerde bunu yapıyoruz. Burada izdiham oldu''

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