İş Yeri Asgari Ücrete Zam Yaptı!

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mermer fabrikası ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle, çalışanlarının enflasyona yenik düşmemesi adına 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretle çalışan personellere 200 lira zam yaparak asgari ücreti 1800 TL'ye çıkardı.

Fabrikanın Genel Müdürü Kamil Olçar, yaptıkları zam ile fabrika çalışanlarına yüksek enflasyona karşı destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

ASGARİ ÜCRETİ 1800 TL YAPTILAR

Genel Müdür Kamil Olçar, "Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile Kütahya genelinde bir ilke imza atarak 1 Kasım'dan itibaren şirket çalışanlarımıza asgari ücreti bin 800 TL olarak açıkladık.Asgari ücret dışında maaş alanların da maaşlarına net 200 TL zam yaptık. Ülkemizin yaşadığı bu sıkıntılı zamanı çalışanlarımız ile birlikte aşacağımıza inanıyoruz.Daha önce ülke ekonomisine katkı sağlamak için şirket bünyemize 100 yeni çalışma arkadaşı alacağımızı duyurmuştuk.

Şu ana kadar Eylül ve Ekim aylarında 25 arkadaşımız Çalışma ve İş Kurumu'nun gönderdiği adaylar arasından alınmış olup, (İŞ-KUR'dan maddi destek alınmadan) toplam 57 arkadaşımız şirketimiz bünyesine katılmıştır. 1981 yılında Kütahya'da kurulmuş olan fabrikamızda 300 çalışanımız bulunmaktadır. Ürettiğimiz mermerleri Amerika başta olmak üzere 59 ülkeye ihracat yapmaktayız" ifadelerini içeren açıklamalarda bulundu.

Zam haberinin tebliğ edildiği işçiler yaşanan gelişmeyi sevinçle karşılayarak '' zaten asgari ücretin 1800 lira civarın olacağını tahmin ediyoruz. İşverenimiz 2 ay öncesinden zam yaparak aile bütçemize büyük bir destek sağladılar'' açıklaması yaptı.

ASGARİ ÜCRET 1800 TL ÜZERİNDE OLURSA NE OLACAK?

Fabrika yetkilileri asgari ücret zammının kendilerinin işçilere verdikleri zammın üzerinde olması durumunda aradaki farkında maaşlara yansıtalacağını, verilen zamdan daha az bir zammın olacağını düşünmediklerini ancak 1800 tl'nin altında kalırsa da işçilerimiz 1800 TL'den devam edecekler açıklaması yaptılar.

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