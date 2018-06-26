İş ve Meslek Sahibi Olmak İsteyenlere Önemli Fırsat ! Yurtdışında da Kolay İş Bulma Fırsatı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bir basın tplantısı düzenledi ve TÜRKLİM işbirliğiyle hazırladıkları "Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü ile İş Verimliliği ve Etkinliği" projesini 2017'de başarıyla tamamladıktan sonra Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi'ni kurduklarını söyledi.

Merkezde liman işletmeciliğine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, simülasyon eğitimleri verdiklerini ve eğitimleri dil kurslarıyla desteklediklerini belirterek açıklamasına başlayan Zeytinoğlu, mevcut simülatörlerde, konteyner ve dökme ambalajlı yük paket programları olan iş makinelerinin modellendiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'deki liman işletmelerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Kocaeli'deki merkezin, mesleksiz gençlerin meslek edinmesine katkı vereceğini dile getirerek açıklamasını sürdüren Zeytinoğlu, "Diğer taraftan yatırım maliyeti yüksek olan liman işletmelerinin kalifiye eleman ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Bu proje ile limanların operasyonel risklerini azaltarak ve bu risklerden doğan iş kaybını da önleyebileceğiz." dedi.

Merkezde 8 liman personeli ile 30 meslek yüksek okulu öğrencisinin eğitim aldığına işaret eden Zeytinoğlu, şu an ellerinde limanlardan gelen 100 adet eğitim talebi olduğunu ifade etti.

YILDA 576 KİŞİYE EĞİTİM

Merkezde yılda 576 kişiye eğitim verebileceklerini belirterek açıklamasını sürdüren Zeytinoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Merkezimizi daha aktif hale getirmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Meslek Yüksek Okulları ile iş birliği yapıyoruz. Yaptığımız protokolle meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerimizin bu merkezde eğitim almasını sağlayacağız. Meslek sahibi olmak isteyen işsiz gençlerimize de kapımız açıktır. Eğitim alan öğrencilere istihdam garantisi sağlayacağız."

YURTDIŞINDA DA KOLAY İŞ İMKANI

TÜRKLİM Başkanı İbrahim Dölen de yılın ilk çeyreğinde Türk limancılık sektörünce elleçlenen konteyner hacminin geçen yıla göre yüzde 18 artış gösterdiğini, öncü göstergelerin bu performansın yılın ilk yarısında da devam edeceği sinyali verdiğini söyledi.

Limancılık sektöründe artan bu yöndeki iş hacmini karşılamak için merkezde eğitim almış operatör sayısının da en az yüzde 10 artması gerektiğini aktaran Dölen, bunun gençler için büyük bir imkan olduğunun belirtti.

"Kariyer Port'ta eğitim alan başarılı gençlerin iş bulması konusunda TÜRKLİM adına bizzat uğraşacağımızı gençlerle paylaşmak istiyorum." diyen Dölen, şunları kaydetti:

"Türk limancılık sektörü gittikçe globalleşiyor. Bugün Türkiye'nin en büyük limanları tamamı global sermaye yani dünya çapında liman işleten büyük firmaların elinde. Bu alanda çalışmaya başlayan arkadaşlarımız zaman içerisinde bu firmaların gerek çevremize gerekse de dünyanın değişik yerlerinde ihtiyacı bulunan alanlara kolaylıkla geçebileceklerdir. Gençlerimize burada önemli bir sorumluluk düşmekte, o da dilini geliştirmek ve bu tip zor hedeflere kendini istekli hale getirmek. Türkiye'deki mevcut limanlarımız da şu an bu anlamda yeni gençlerimize kollarını açmaya hazır."

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