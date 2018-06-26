Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İş ve Meslek Sahibi Olmak İsteyenlere Önemli Fırsat ! Yurtdışında da Kolay İş Bulma Fırsatı

Kocaeli Sanayi Odası ve Türkiye Liman İşletmecileri Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi, işsiz ve herhangi bir meslek sahibi olmak isteyen gençlere kariyer fırsatı sunuyor.

banner396

İş ve Meslek Sahibi Olmak İsteyenlere Önemli Fırsat ! Yurtdışında da Kolay İş Bulma Fırsatı

Kocaeli Sanayi Odası ve Türkiye Liman İşletmecileri Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi, işsiz ve herhangi bir meslek sahibi olmak isteyen gençlere kariyer fırsatı sunuyor.

26 Haziran 2018 Salı 14:49
İş ve Meslek Sahibi Olmak İsteyenlere Önemli Fırsat ! Yurtdışında da Kolay İş Bulma Fırsatı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bir basın tplantısı düzenledi ve TÜRKLİM işbirliğiyle hazırladıkları "Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü ile İş Verimliliği ve Etkinliği" projesini 2017'de başarıyla tamamladıktan sonra Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi'ni kurduklarını söyledi.

Merkezde liman işletmeciliğine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, simülasyon eğitimleri verdiklerini ve eğitimleri dil kurslarıyla desteklediklerini belirterek açıklamasına başlayan  Zeytinoğlu, mevcut simülatörlerde, konteyner ve dökme ambalajlı yük paket programları olan iş makinelerinin modellendiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'deki liman işletmelerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Kocaeli'deki merkezin, mesleksiz gençlerin meslek edinmesine katkı vereceğini dile getirerek açıklamasını sürdüren Zeytinoğlu, "Diğer taraftan yatırım maliyeti yüksek olan liman işletmelerinin kalifiye eleman ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Bu proje ile limanların operasyonel risklerini azaltarak ve bu risklerden doğan iş kaybını da önleyebileceğiz." dedi.

Merkezde 8 liman personeli ile 30 meslek yüksek okulu öğrencisinin eğitim aldığına işaret eden Zeytinoğlu, şu an ellerinde limanlardan gelen 100 adet eğitim talebi olduğunu ifade etti.

YILDA 576 KİŞİYE EĞİTİM

Merkezde yılda 576 kişiye eğitim verebileceklerini belirterek açıklamasını sürdüren Zeytinoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Merkezimizi daha aktif hale getirmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Meslek Yüksek Okulları ile iş birliği yapıyoruz. Yaptığımız protokolle meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerimizin bu merkezde eğitim almasını sağlayacağız. Meslek sahibi olmak isteyen işsiz gençlerimize de kapımız açıktır. Eğitim alan öğrencilere istihdam garantisi sağlayacağız."

YURTDIŞINDA DA KOLAY İŞ İMKANI

TÜRKLİM Başkanı İbrahim Dölen de yılın ilk çeyreğinde Türk limancılık sektörünce elleçlenen konteyner hacminin geçen yıla göre yüzde 18 artış gösterdiğini, öncü göstergelerin bu performansın yılın ilk yarısında da devam edeceği sinyali verdiğini söyledi.

Limancılık sektöründe artan bu yöndeki iş hacmini karşılamak için merkezde eğitim almış operatör sayısının da en az yüzde 10 artması gerektiğini aktaran Dölen, bunun gençler için büyük bir imkan olduğunun belirtti.

"Kariyer Port'ta eğitim alan başarılı gençlerin iş bulması konusunda TÜRKLİM adına bizzat uğraşacağımızı gençlerle paylaşmak istiyorum." diyen Dölen, şunları kaydetti:

"Türk limancılık sektörü gittikçe globalleşiyor. Bugün Türkiye'nin en büyük limanları tamamı global sermaye yani dünya çapında liman işleten büyük firmaların elinde. Bu alanda çalışmaya başlayan arkadaşlarımız zaman içerisinde bu firmaların gerek çevremize gerekse de dünyanın değişik yerlerinde ihtiyacı bulunan alanlara kolaylıkla geçebileceklerdir. Gençlerimize burada önemli bir sorumluluk düşmekte, o da dilini geliştirmek ve bu tip zor hedeflere kendini istekli hale getirmek. Türkiye'deki mevcut limanlarımız da şu an bu anlamda yeni gençlerimize kollarını açmaya hazır."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.06.2018 15:07
Anahtar Kelimeler:
LimanIş IlanıIşsizlikHaberSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moody's'ten Son Dakika Türkiye Açıklaması
Moody's'ten Son Dakika Türkiye Açıklaması
Bedelli Askerlik İçin Tarih Açıklandı
Bedelli Askerlik İçin Tarih Açıklandı
Dolar ve Euro Yine Yükselmeye Başladı-Kritik Seviyeyi Aştılar (Dolar/TL Ne Kadar?)
Dolar ve Euro Yine Yükselmeye Başladı-Kritik Seviyeyi Aştılar (Dolar/TL Ne Kadar?)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim