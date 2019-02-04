İş Kurmak İsteyen Gençlere Müjde! 50 Bin TL Hibe 100 Bin Lira Faizsiz Kredi!

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devlet iş kurmak isteyen gençleri cesaretlendirmek ve desteklemek amacıyla yeni destek programları oluşturuyor. Bunların en başında, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen teşvikler yer alıyor. Bu teşviklerden ve desteklerden faydalanmanın şartı, girişimcilik eğitimi almak. KOSGEB tarafından ücretsiz olarak verilen 32 saatlik girişimcilik eğitimini tamamlayan kişilere hibe ve faizsiz kredinin kapıları açılıyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Hibe ve kredi desteği almak için KOSGEB'e kaydolan, kursa giden ve daha sonra girişimcilik sertifikası alan gençler, iş fikirlerini hayata geçirmek için proje ve iş planı hazırlıyor. İş fikri kabul edilene hibe ve kredi olmak üzere, toplamda 150 bin TL'lik destek sağlanıyor. Devlet desteğiyle de olsa iş kurmak ve devam ettirmek ciddi ve maliyetli bir iştir. Bu nedenle devlet, özellikle iş hayatına yeni atılan 18-30 yaş grubundaki gençlere daha fazla destek sağlıyor.

PÜF NOKTASI NEDİR?

Hibeden yararlanmak için kurs veya sertifika sahibi olmak yetmiyor. İşin zor ve kabul gören aşaması, sektör ve proje seçimi aşamaları oluşturuyor. Proje hazırlarken ilk etapta, 'Ne üreteceğim' sorusuna cevap verebiliyorsanız, hibe alabilme olasılığınız o kadar yükseliyor. Çünkü, üretim projelerine daha sıklıkla hibe ve destek veriliyor. Ayrıca uzmanlar, sektörel araştırmanın detaylı yapılması gerektiğini ve sektör uzmanlarıyla görüş alışverişinde bulunulması gerektiğini belirtiyor. Bu sebeple üretimcisi azalan alanlara yönelmekte yarar görülüyor.

EN ÇOK BAŞVURU BU ALANLARDA

Ülke genelinde hemen hemen her sektörden başvuru yapılıyor. Son zamanlarda kasap, terzi, reklamcılık, mobilya imalatı, pastacılık, börekçi, tuhafiye ve kuaförlük gibi alanlarda faaliyet gösterenler başvuru yapıyor. Bu sektörlerin yanı sıra, yüksek teknolojik ürünlerin imalatı konusunda da destekler veriliyor.

ÖRNEK HESAPLAMA

Her ikisi de 2019 yılında 100 bin TL kazanç sağlayacak iki işletme olsun. Teşvikten yararlanamayan (genç işletmeci olmayan ya da şirket olan) 26 bin 650 TL Gelir Vergisi ödeyecekken, teşvikten ve destekten faydalanan genç girişimci, 4 bin 350 TL vergi ödeyecek. Dolayısıyla teşvikin ve desteğin sağlayacağı vergi avantajı da en az hibe ve kredi kadar önem arz ediyor. Hal böyle olunca genç girişimci 22 bin 300 TL vergi avantajından yararlanıyor.

6 AY PRİM DESTEĞİ DE VAR!

Projesi kabul edilip, hibe ve kredi desteğiyle işyerini açan gençlere yeni desteklerin kapısını da aralıyor. Bunlardan biri de istihdam teşviki. Bir ila 3 çalışanı olan imalat işyerlerinin mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin ücret ve sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren, bir ay devlet tarafından ödeniyor. Böylece küçük işyerleri yeni aldıkları elemana yıl boyunca sadece 6 ay maaş ödemiş olacak. Diğer taraftan 18-25 yaş arası genç, kadın ve engelliye teşvikten 18 ay yararlanabilme olanağı da sağlandı. Bu teşvikler ve destekler 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek. Ayrıca, asgari ücrete verilen 100 TL'lik Hazine yardımı 2019 yılında da sürüyor.

TEŞVİKLER VE DESTEKLER HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

Gıda ürünlerinin imalatı

İçeceklerin imalatı

Giyim eşyalarının imalatı

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

Ana metal sanayii

Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Bina inşaatı

Özel inşaat faaliyetleri

Toptan ve perakende ticaret

Konaklama

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleriyle ilgili faaliyetler

Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması - Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi - Tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla uygun şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması - İşletmenin üçüncü dereceye kadar akrabadan devralınmamış olması - Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

3 YIL VERGİDEN MUAFİYET AVANTAJI VAR!

29 yaşını doldurmamış, yeni işyeri açan genç girişimciler, 3 yıl vergiden muaf tutluyor. Bu avantajdan faydalanmanın vergi avantajı yaklaşık 22 bin 300 TL olacak.

Kafe, market, lokanta işletsin... Toptancı veya perakendeci olsun önemli değil. Avukat, mimar, doktor veya eczacı da olabilir, hiç fark etmez. Yeter ki genç olsun, 29 yaşını doldurmamış olsun ve ‘yeni bir işyeri’ açsın. ‘İlk defa vergi mükellefi olan’ genç girişimcinin yıllık kazancının 75 bin lira kadarına 3 yıl vergi yok.

ŞAHIS ŞİRKETİ ŞARTI

Vergi avantajı 3 yıl boyunca devam ediyor. Avukat ve eczacılar mesleki faaliyetlerini şirket olarak (Kurumlar Vergisi mükellefi) zaten yürütemiyor. Ancak şahsen Gelir Vergisi mükellefi olabiliyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyen diğer alanlardaki genç girişimcilerin, şirket olarak (anonim veya limited) değil, şahsen faaliyet göstermesi gerekiyor.

ANONİM ŞİRKETE YOK

Anonim ve limited şirketler (A.Ş), Kurumlar Vergisi mükellefi olduklarından ‘genç girişimci Gelir Vergisi teşvikinden’ faydalanamıyor. Kolektif şirket ve adi ortaklıkta; ortaklar bizzat Gelir Vergisi mükellefi olduklarından teşvikten faydalanabiliyor. Bu yolla 100 bin TL kazançta 22 bin 300 TL avantaj sağlamak mümkün oluyor.

4 ADIMDA HİBE NASIL ALINIR?

- İş kurmak isteyen girişimci, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne kaydolup 70 saatlik ders alıyor. - Girişimci, bir yandan şirketinin kurulum işlemlerini tamamlarken, diğer yandan da iş planı hazırlıyor. - Ardından, KOSGEB jürisine anlatıyor. - Jüriden onay alması halinde, 50 bin TL’lik hibe ve 100 bin TL’lik kredi almaya hak kazanıyor. (50 bin TL’lik hibenin 2 bin TL’si kuruluş giderleri için, 18 bin TL’si 2 yıllık sürete alacağı makine, techizat, ofis donanımı; 30 bin TL’si de kira ve eleman giderleri için veriliyor.

BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

KOSGEB, hibe ve kredilerden yararlanmak için, herhangi bir işletme sahibi, yahut başka bir şirkette ortaklığınızın olmaması gerekiyor. Bu desteklerden yararlanmak için son bir yılda şirket açılış-kapanışı yapmamanız gerekiyor. Ayrıca girişimcinin Bağ-Kur primlerini kendi kuracağı işletmesi üzerinden yatırması gerekiyor. Yani hem bu desteklerden yararlanıp hem de başka bir şirkette işçi olarak görünmeniz mümkün değil.

PROJEYİ İYİ HAZIRLAYIN

Bakanlar Kurulu'nun belirlediği sistemde, desteklenen ve desteklenmeyen sektörler var. Örneğin eğitim sektörü desteklenmiyor. Dershane ya da eğitim kurumu projelerine destek olunmuyor. Ayrıca tarım, hayvancılık, sigorta, finans, hukuk, mali müşavirlik, halı saha, internet kafe işletmeciliği de desteklenmeyen projelerden.

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