İş kuranlara destek! KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? KOSGEB desteği başvuru şartları nelerdir?

KOSGEB destekleri hakkındaki detaylar kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İş kurmak isteyen vatandaşlara KOSGEB tarafından önemli destekler sunuluyor. Bu kapsamda KOSGEB destek kredisi alma düşüncesi olan binlerce vatandaş KOSGEB destek kredisi nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte KOSGEB desteği başvuru şartları hakkında bilgiler...

KOSGEB DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEB, hibe ve destek kredileri hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. Vatandaşlar küçük ya da orta ölçekli işletmelerin üretim kapasitelerini artırmak, AR-GE konusunda kendini geliştirmek, kurumsallaşma gibi özelliklere de sahip olabilmek için de KOSGEB destek kredisi alabilirler. KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanmak isteyenler ilk olarak online sistem kayıt yaptırmalıdır, başvuru işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirilir.

KOSGEB destekleri hakkındaki detaylar kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İş kurmak isteyen vatandaşlara KOSGEB tarafından önemli destekler sunuluyor. Bu kapsamda KOSGEB destek kredisi alma düşüncesi olan binlerce vatandaş KOSGEB destek kredisi nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte KOSGEB desteği başvuru şartları hakkında bilgiler...

KOSGEB DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEB, hibe ve destek kredileri hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. Vatandaşlar küçük ya da orta ölçekli işletmelerin üretim kapasitelerini artırmak, AR-GE konusunda kendini geliştirmek, kurumsallaşma gibi özelliklere de sahip olabilmek için de KOSGEB destek kredisi alabilirler. KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanmak isteyenler ilk olarak online sistem kayıt yaptırmalıdır, başvuru işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması

- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi

- Tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla uygun şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması

- İşletmenin üçüncü dereceye kadar akrabadan devralınmamış olması

- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

TEŞVİKLER VE DESTEKLER HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

Gıda ürünlerinin imalatı

İçeceklerin imalatı

Giyim eşyalarının imalatı

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

Ana metal sanayii

Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Bina inşaatı

Özel inşaat faaliyetleri

Toptan ve perakende ticaret

Konaklama

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleriyle ilgili faaliyetler

Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri.