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İş kuranlara destek! KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? KOSGEB desteği başvuru şartları nelerdir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından her yıl kendi işini kurmak isteyen binlerce vatandaşa büyük destekler sunuluyor. Ancak KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen vatandaşların bazı evrakları tamamlaması ve istenen şartlara uygun olması gerekiyor. Peki, KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? KOSGEB kredi başvuru şartları nelerdir? İşte desteklere dair bilinmesi gerekenler...

İş kuranlara destek! KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? KOSGEB desteği başvuru şartları nelerdir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından her yıl kendi işini kurmak isteyen binlerce vatandaşa büyük destekler sunuluyor. Ancak KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen vatandaşların bazı evrakları tamamlaması ve istenen şartlara uygun olması gerekiyor. Peki, KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? KOSGEB kredi başvuru şartları nelerdir? İşte desteklere dair bilinmesi gerekenler...

21 Ekim 2019 Pazartesi 19:53
İş kuranlara destek! KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? KOSGEB desteği başvuru şartları nelerdir?

KOSGEB destekleri hakkındaki detaylar kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İş kurmak isteyen vatandaşlara KOSGEB tarafından önemli destekler sunuluyor. Bu kapsamda KOSGEB destek kredisi alma düşüncesi olan binlerce vatandaş KOSGEB destek kredisi nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte KOSGEB desteği başvuru şartları hakkında bilgiler...

KOSGEB DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEB, hibe ve destek kredileri hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. Vatandaşlar küçük ya da orta ölçekli işletmelerin üretim kapasitelerini artırmak, AR-GE konusunda kendini geliştirmek, kurumsallaşma gibi özelliklere de sahip olabilmek için de KOSGEB destek kredisi alabilirler. KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanmak isteyenler ilk olarak online sistem kayıt yaptırmalıdır, başvuru işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirilir.

KOSGEB destekleri hakkındaki detaylar kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İş kurmak isteyen vatandaşlara KOSGEB tarafından önemli destekler sunuluyor. Bu kapsamda KOSGEB destek kredisi alma düşüncesi olan binlerce vatandaş KOSGEB destek kredisi nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte KOSGEB desteği başvuru şartları hakkında bilgiler...

KOSGEB DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEB, hibe ve destek kredileri hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. Vatandaşlar küçük ya da orta ölçekli işletmelerin üretim kapasitelerini artırmak, AR-GE konusunda kendini geliştirmek, kurumsallaşma gibi özelliklere de sahip olabilmek için de KOSGEB destek kredisi alabilirler. KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanmak isteyenler ilk olarak online sistem kayıt yaptırmalıdır, başvuru işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması
- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi
- Tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla uygun şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması
- İşletmenin üçüncü dereceye kadar akrabadan devralınmamış olması
- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

TEŞVİKLER VE DESTEKLER HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

Gıda ürünlerinin imalatı
İçeceklerin imalatı
Giyim eşyalarının imalatı
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
Ana metal sanayii
Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
Bina inşaatı
Özel inşaat faaliyetleri
Toptan ve perakende ticaret
Konaklama
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleriyle ilgili faaliyetler
Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri.

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