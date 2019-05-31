Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
89424
ALTIN
244.800
DOLAR
5.8675
STERLIN
7.4083
EURO
6.5438

İş kazaları için örnek karar

Yargıtay, Bursa'da 2009'da 19 maden işçisinin hayatını kaybettiği grizu patlamasına ilişkin mahkemenin 'taksirle ölüme neden' olmaktan verdiği cezaları ikinci kez bozdu.

İş kazaları için örnek karar

Yargıtay, Bursa'da 2009'da 19 maden işçisinin hayatını kaybettiği grizu patlamasına ilişkin mahkemenin 'taksirle ölüme neden' olmaktan verdiği cezaları ikinci kez bozdu.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:11
İş kazaları için örnek karar

Bursa'daki Bükköy Madencilik'te 2009'daki grizu patlamasında 19 işçinin can vermesine ilişkin dava, Yargıtay tarafından ikinci kez bozuldu. 

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin bozma kararı, iş kazaları için örnek nitelikte. 

Daire kararında, teksirle ölüme neden olmaktan ceza alan sanıkların olası kastla öldürme suçundan cazalandırılması istendi. Kararda, "Defalarca yapılan tespitler ve uyarılara rağmen hatalı, eksik ve tehlikeli çalışmayı sürdüren sanıkların grizuyu öngörmelerine rağmen, engelleyici çalışma yapmadığı, tehlikeli durumu gizlemek suretiyle, olursa olsun düşüncesi ile hatalı ve hileli faaliyetlerine devam ettikleri" belirtildi. 

Dairenin görüşü doğrultusunda karar verilirse sanıklara en az 19'ar yıl ceza verilecek.

Mustafakemalpaşa'da 11 Aralık 2009'da meydana gelen grizu patlamasında 19 işçi can verdi. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2011'de biten ilk davada, maden ocağı işletmecisi Fahrettin Şolpan, İşletme Müdürü Hayrettin Çelik ile şef Bayram Erdoğan'a taksirle ölüme neden olmaktan 6'şar yıl 8'er ay, Bükköy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan ile iki yönetim kurulu üyesine de 5'er yıl ceza verildi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2014 yılında bu kararı bozdu. Sanıklara olası kastla öldürme suçlamasından ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi ise 2016 yılında verdiği ikinci kararda, Yargıtay'ın görüşünün aksine, ilk kararında ısrar etti. 12. Ceza Dairesi, 24 Ocak 2019'da kararı ikinci kez bozdu. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kazaları örnek karar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerel gazeteler isyan etti!
Yerel gazeteler isyan etti!
50 bin TL hibe alabilirsiniz!
50 bin TL hibe alabilirsiniz!
Askere 2 bin 20 TL! Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?
Askere 2 bin 20 TL! Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim