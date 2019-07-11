İş dünyasına çağrı: Okula değil, kişisel özelliklere bakın

Daha az bilinen ve işverenlerce daha az tercih edilen üniversitelerden yeni mezun olan gençlere destek olmak amacıyla yola çıkan İlk Fırsat Programı kapsamında, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane 35 genç ile bir araya geldi.

Esas Plaza’da gerçekleşen buluşmada Mehmet T. Nane gençlere iş hayatına dair tecrübelerini, nasihatlerini, yıllar içerisinde yaşadığı başarı ve başarısızlıklarını anlattı. İnsan ve deneyim odaklı bir sohbet şeklinde gerçekleşen buluşmada, ilginç anekdotlar da aktarıldı. Konuşmasına kendi hayat hikâyesini anlatarak başlayan Nane, değer yaratma, adil olma ve iletişim ağı geliştirmenin önemine değindi.

Demirören Haber Ajansı’na konuşan Mehmet T. Nane iş hayatına yeni atılanlar için önerilerde bulundu. Nane, gençlere içlerindeki ateşi nasıl harlamaları gerektiğinden ve bunun için çalışmanın nerede, hangi aşamada önemli olduğundan bahsetti. Bina örneği veren Nane, “Binada yukarı çıkmak isterseniz temelden başlamanız lazım. O temel ne kadar güçlü olursa o kadar yukarıya çıkabilirsiniz. O temel de ilk iş hayatınızda 3 ila 5 yıl arasında elde ettiğiniz birikim, deneyim ve görgü ile hareket eder. Buradaki birikimlerinizi arttırabilmek için o yıllarda çok çalışarak bilgi birikiminizi ve kendinizi geliştirme imkânını maksimum kullanması gerektiğini gençlerle paylaştım” dedi.

“EMEK SARF EDEREK KAZANMAK ÇOK DEĞERLİ”

Çalışma yaşamına okul sıralarından başlanması gerektiğini vurgulayan Nane, “Bunun üniversiteden liselere kadar gelmesi lazım. Çünkü gerçek hayatta elde edilen birikimlerin örtüşmesi ve bunların gerçek hayata uyarlanabilmesi için iş dünyasını tanımanız gerekiyor. Dünya dijitalleşme ve teknoloji ile birlikte çok materyalistik bir hale geliyor. Bu materyalistik ortamda istemek kadar değer yaratmak ve o istediğinizi kazanarak, emek sarf ederek elde etmenin önemi ortaya çıkıyor. Emek sarf ederek bir şeyi elde etmenin değerini bilmek çok önemlidir. Bu nedenle gerek lisede gerek üniversitede ama yazları staj yaparak ama bir işte çalışarak, sadece okuldan elde ettikleri bilgi birikimini pratikte uygulayarak elde etmeleri önemli” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTELER ARASINDAKİ FARKLILIK ORTADAN KALKTI”

Artık herkesin üniversite okuyabildiğini o nedenle de üniversiteler arasındaki farklılığın ortadan kalktığını söyleyen Mehmet T. Nane, “Fark kişilere dönmeye başladı. Kişilerin de bunu ortaya koyabilmesi için stajlarını iyi yapması, kendilerini yaptıkları işte iyi göstermeleri ve bilgi birikimlerini geliştirmeleri lazım. Bu amaçla da iş dünyasına düşen çok önemli bir şey var. Bu arkadaşlarımıza eşit fırsat vermek. Yani kriter olarak bakıldığında okulunu bir ayrışım noktası değil, kişilerin özelliklerini bir ayrışım noktası haline getirdiğimizde bu başarıyı yakalarız” şeklinde açıklamada bulundu.

KENDİLERİNE ROTA ÇİZİYORLAR

Darüşşafaka Cemiyeti’nde iletişim uzman yardımcısı olarak çalışan katılımcı Haydar Demirtopuz ise, programın kendisine kazandırdıkları hakkında şunları söyledi:

“Esas Sosyal’in İlk Fırsat Programı aracılığı ile Mehmet Nane ile buluştuk. Bundan sonraki kariyer adımlarımız için bize öğütledikleri oldukça etkileyiciydi. Değer yaratmaktan bahsetti. Her zaman adalet, vicdan ve hakkaniyete önem vermemizi söyledi. Bizlerin bundan sonraki adımlarımızda temeli iyi kurarak ilerlememiz gerektiğini belirtti. Bundan sonra atacağım adımları kendime güvenerek atacağım. Zaten Esas Sosyal’in kapsamında da Anadolu üniversitelerinden mezun olmuş gençlerin kendi yollarını çizmeleri var. Mehmet Nane’nin de bu programda bizlerle birlikte olarak fikirlerini belirtmesi oldukça etkileyiciydi. Çünkü yeni mezunuz ve rotamızı bilmiyoruz. Burada değer yaratmanın, attığımız adımların, adalet duygusunun, temeli sağlam olmayan bir binanın ileriye dönük yapacağı başka şeyler olmadığından bahsetmesi şu anın ne kadar değerli olduğunu anlatıyor.”

İLK FIRSAT PROGRAMI NEDİR?

Pegasus Hava Yolları’nın da kurumsal destekçileri arasında yer aldığı İlk Fırsat Programı, daha az bilinen ve işverenlerce daha az tercih edilen üniversitelerden yeni mezun olan gençlerin maaşlarını karşılayarak, Türkiye’nin önde gelen STK’larında 12 ay tam zamanlı olarak ilk iş deneyimlerini edinmelerini sağlıyor. Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırımı olan program, ayrıca İlk Fırsat Akademisi ile gençlere kişisel ve mesleki gelişim olanakları da sunuyor.