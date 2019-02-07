İş Bankasının Hisseleri Devredilebilir mi?

Ekonomi Profesörü Osman Altuğ, TV5'te yayınlanan "Deniz Gez İle Öyle Mi Gerçekten?" programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası çıkışını sert sözlerle eleştiren Altuğ'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"CHP İş Bankası'nın tenfiz memurudur, hisselerin sahibi değildir. CHP bankadan 1 kuruş para alamaz."

"Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetnamesi, Türkçe yazılmıştır ve gayet açıktır. Cumhurbaşkanı keşke açıp okusaydı."

"Cumhurbaşkanının ifadesi istapata muhtaç, işine gelirse parlamentodan karar çıkaracak gelmezse geçecek."

"Bu rejimde her şey mümkün, 'Biz yaptık oldu' diyecekler."

"Bir bankayı karalamak o bankaya borç verenleri tedirgin eder, Ekonomi yönetimi asarım keserimle olmaz. İş Bankası milli bir servettir, ürkütmeyeceksin."

"İş Bankası'nı hazineye devrederek son derece iştahlı yabancı sermayecileri, (benim deyimimle bıyıklı yabancılara mı) Türkiye'de kazanıp yurtdışında varlıklarını büyütüp, Türkiye'ye borç olarak getirenlere mi vereceksin?"

"İş Bankası zararda mı? Değil. Devlet kendi malını özelleştirebilir ama başkasının malını özelleştiremez. Bunun adı kamulaştırmadır ve bunu açıkça söylemesi gerekir. 'Ekonomik darboğazdayım, İş Bankası'nın malı mülkü iyi alıcam' demelidir."

"Batan SSK'yı Emekli Sandığı ile birleştirdi. Bunlar yol değil açık olmak lazım. Kamulaştırma yapılabilir, Venezuela'da Mudora yaptı sonra madara oldu.

Tam seçim arefesi, 'CHP'nin para kaynaklarını kestim, yerel seçimlerde iktidar partisine oy vermezseniz, seçilen belediyelerinin iflahını da keserim' demiş oluyor. Zaten sorun da Cumhurbaşkanı sıfatıyla parti genel başkanı sıfatının bir arada olması. O da hangi şapkayı giyeceğini zaman zaman şaşırıyor. Onun yerinde olsam bugün AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla konuşuyorum diye başka zaman da Cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşuyorum diye başlarım. Bir tarafta devleti, adaleti temsil ediyorsun, öbür tarafta da partinin çıkarlarını temsil ediyorsun."

"Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın zararlarını İş Bankası'nın karıyla kapatmak istiyorlar."

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