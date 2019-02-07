Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İş Bankasının Hisseleri Devredilebilir mi?

Ekonomi Profesörü Osman Altuğ, TV5'te yayınlanan "Deniz Gez İle Öyle Mi Gerçekten?" programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İş Bankasının Hisseleri Devredilebilir mi?

Ekonomi Profesörü Osman Altuğ, TV5'te yayınlanan "Deniz Gez İle Öyle Mi Gerçekten?" programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

07 Şubat 2019 Perşembe 15:29

Ekonomi Profesörü Osman Altuğ, TV5'te yayınlanan "Deniz Gez İle Öyle Mi Gerçekten?" programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası çıkışını sert sözlerle eleştiren Altuğ'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"CHP İş Bankası'nın tenfiz memurudur, hisselerin sahibi değildir. CHP bankadan 1 kuruş para alamaz."

"Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetnamesi, Türkçe yazılmıştır ve gayet açıktır. Cumhurbaşkanı keşke açıp okusaydı."

"Cumhurbaşkanının ifadesi istapata muhtaç, işine gelirse parlamentodan karar çıkaracak gelmezse geçecek."

"Bu rejimde her şey mümkün, 'Biz yaptık oldu' diyecekler."

"Bir bankayı karalamak o bankaya borç verenleri tedirgin eder, Ekonomi yönetimi asarım keserimle olmaz. İş Bankası milli bir servettir, ürkütmeyeceksin."

"İş Bankası'nı hazineye devrederek son derece iştahlı yabancı sermayecileri, (benim deyimimle bıyıklı yabancılara mı) Türkiye'de kazanıp yurtdışında varlıklarını büyütüp, Türkiye'ye borç olarak getirenlere mi vereceksin?"

"İş Bankası zararda mı? Değil. Devlet kendi malını özelleştirebilir ama başkasının malını özelleştiremez. Bunun adı kamulaştırmadır ve bunu açıkça söylemesi gerekir. 'Ekonomik darboğazdayım, İş Bankası'nın malı mülkü iyi alıcam' demelidir."

"Batan SSK'yı Emekli Sandığı ile birleştirdi. Bunlar yol değil açık olmak lazım. Kamulaştırma yapılabilir, Venezuela'da Mudora yaptı sonra madara oldu.

Tam seçim arefesi, 'CHP'nin para kaynaklarını kestim, yerel seçimlerde iktidar partisine oy vermezseniz, seçilen belediyelerinin iflahını da keserim' demiş oluyor. Zaten sorun da Cumhurbaşkanı sıfatıyla parti genel başkanı sıfatının bir arada olması. O da hangi şapkayı giyeceğini zaman zaman şaşırıyor. Onun yerinde olsam bugün AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla konuşuyorum diye başka zaman da Cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşuyorum diye başlarım. Bir tarafta devleti, adaleti temsil ediyorsun, öbür tarafta da partinin çıkarlarını temsil ediyorsun."

"Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın zararlarını İş Bankası'nın karıyla kapatmak istiyorlar."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.02.2019 16:56
Anahtar Kelimeler:
bankasının hisseleri devredilebilir mi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak Açıkladı! Belediyeler Sebze-Meyve Satacak!
Bakan Albayrak Açıkladı! Belediyeler Sebze-Meyve Satacak!
Kredi Borcu Olanlara Müjde! 60 Aya Kadar Yapılandırılacak!
Kredi Borcu Olanlara Müjde! 60 Aya Kadar Yapılandırılacak!
Kredi çekenler dikkat ! Paranızı geri alabilirsiniz...
Kredi çekenler dikkat ! Paranızı geri alabilirsiniz...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim