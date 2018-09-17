İş Bankası hisselerinde yüzde 4'ün üzerinde değer kaybı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki yönetim kurulu üyelerinin ne iş yaptığına 'bakılması' gerektiğine dikkat çekerek, "Ben diyorum, bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine'ye girer" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından CHP ve İş Bankasından art arda açıklamalar geldi. Yazılı açıklama yapan İş Bankası ise, banka hisselerinin % 31.79'unun halka açık olduğu hatırlatılarak, çoğunluk hissesi ise % 40.12'lik bir oran ile Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı'na ait olduğu, Atatürk hisselerinin oranının ise % 28.09 olduğu ifade edildi. Açıklamada Atatürk hisselerinin mülkiyet ve temsilinin vasiyet, yasalar ve yargı çerçevesinde Türkiye İş Bankası tüzel kişiliğinden bağımsız olarak belirlendiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Atatürk hisselerinin geçmişten günümüze CHP ve Hazine tarafından birlikte ya da ayrı ayrı temsil edildiği durumlar olmuştur. Ancak, bunun bankamızın faaliyetleri ve iş yapış biçimi üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu değildir" denildi.

Bankaların güven müesseseleri olduğunun belirtildiği açıklamada, bu güvenin ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde hassasiyetle korunmasının bankalarımızdan ziyade milli ekonomi açısından önem taşıdığının da altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından İş Bankası hisseleri % 3 düşüşle açılmasının ardından Saat 11:39'da % 4.11 kayıpla 3.97 liradan işlem görüyordu. BIST 100 endeksi ise yüzde 0.12 artıda 94,875 puandaydı.

Hisselerde düşüşü ve açıklamaları yorumlayan bir bankacılık analisti, bunun sonuçlarının ne olabileceği konusunda öngörüde bulunamadıkları bir süreçte olduklarını belirterek, "Erdoğan'ın açıklamaları ve sonuçları ne olacak öngörmek güç. Hisselerin hazineye transfer gibi bir durumu olursa bu ancak yasayla olabilir. Bunu kestirmek zor. Bu belirsizlik de kısa vadede fiyatlanabilir. Sonra toparlanabilir" dedi ve şöyle devam ett;

"Belki de birşey çıkmaz bir günlük hareket de olabilir."

Aynı saatte bankacılık endeksi % 1.89 düşüşle hareket ediyordu.

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