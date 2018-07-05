İş Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alacak

İş Bankası'nın kariyer sayfasından personel alımı gerçekleştirilecek pozisyonlar ve ilgili pozisyonlara başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartlara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bankanın resmi internet sayfasında adaylara yazılı, sözel sınavlar uygulandığı hatırlatılırken, başvuru işlemlerinin kariyer sayfası üzerinden online gerçekleştirilebileceği belirtildi.

İş Bankasınca alım yapılan pozisyonlar Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Memur, Sistem Uzmanı, Sistem Destek Uzmanı, Takip memuru, İhtisas Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi ve Şoför olarak açıklanırken, her bir pozisyon için ayrı ayrı mezuniyet ve başvuru şartı olduğu bildirildi.

Adaylar yıl boyunca kariyer sayfası üzerinden ilanları takip ederek kendilerine uygun pozisyonlar için başvuru yapabilecekler. Detaylı bilgilendirme İş Bankası'nın kariyer sayfası olan https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/insan-kaynaklari/iste-kariyer/alim-yapilan-pozisyonlar-ve-ise-alim-surecleri/Sayfalar/alim-yapilan-pozisyonlar-ve-ise-alim-surecleri.aspx adresinden öğrenilebilir.

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