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İş Arayana Devletten 888 TL!

Sosyal yardım alanların istihdama katılması ve iş hayatında kendisine bir yer bulabilmesi için devlet tarafından destek veriliyor. İşsiz olan ve sosyal yardım alan kişilere devlet tarafından iş arama sürecinde destek olması için 888 TL iş arama ödeneği adı altında ödeme yapılıyor. İşte detaylar...

İş Arayana Devletten 888 TL!

Sosyal yardım alanların istihdama katılması ve iş hayatında kendisine bir yer bulabilmesi için devlet tarafından destek veriliyor. İşsiz olan ve sosyal yardım alan kişilere devlet tarafından iş arama sürecinde destek olması için 888 TL iş arama ödeneği adı altında ödeme yapılıyor. İşte detaylar...

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:14
İş Arayana Devletten 888 TL!

Sosyal yardım alanların istihdama katılması ve iş hayatında kendisine bir yer bulabilmesi için devlet tarafından destek veriliyor. İşsiz olan ve sosyal yardım alan kişilere devlet tarafından iş arama sürecinde destek olması için 888 TL iş arama ödeneği adı altında ödeme yapılıyor. İşte detaylar...

Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 100 lira arası yardım alabiliyor.

Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor. Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu yıl için bu tutar 788,84 lira. Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor. İşe düzenli olarak devam edenlere sosyal yardımlarda öncelik veriliyor. Eğitim, gıda, kömür gibi yardımlardan daha kolay yararlanabiliyorlar.​

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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