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İş Arayana 725 TL Veriliyor! Kimler Faydalanabilir?

İş Arayanlara 725 TL devlet yardımından kimler faydalanabilir, iş arama ve işe yerleşme yardımı hakkında merak edilenler...

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İş Arayana 725 TL Veriliyor! Kimler Faydalanabilir?

İş Arayanlara 725 TL devlet yardımından kimler faydalanabilir, iş arama ve işe yerleşme yardımı hakkında merak edilenler...

01 Nisan 2018 Pazar 15:12
İş Arayana 725 TL Veriliyor! Kimler Faydalanabilir?

İstihdam seferberliği projesi devam ederken, sosyal yardım alanların da istihdama katılabilmesi için çeşitli teşvikler veriliyor. Bu kapsamda devletten yardım alan kişiler iş görüşmesi için 100 TL, işe başlamaları halinde devletten 625 TL yardım alıyor.

Sosyal yardımları da kesilmiyor.  Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan istihdam seferberliği 2018 yılında da devam edecek. Seferberlik kapsamında işverenlere yönelik 100 TL'lik destek ve prim destekleri devam ederken, sosyal yardım alanların da iş hayatına katılmalarına yönelik projeler yapılıyor. Bu çerçevede kaymakamlıklardan sosyal yardım alan kişiler işe başlayacaklarını belirtmeleri halinde iş arama yardımı (40 ile 100 TL) işe başlamaları halinde 625 TL ilk ay bir kereye mahsus ödeme alıyorlar.

Sosyal yardım alan kişilerin istihdam edilmesi halinde işe alan işletmelere 1 yıl prim desteği Aile Bakanlığınca veriliyor. Bu kişinin SYDV tarafından düzenli sosyal yardım aldığının belgesi, gelir testine girmiş olması, İŞKUR kayıtlı olması gerekiyor.

KAYNAK: https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2018/01/22/is-arayana-725-tl

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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